El día a día de Soledad, la piquetera que hicieron viral por un recorte malicioso

La joven de 28 años es oriunda de la localidad bonaerense de 25 de Mayo, vive con su pareja y sus tres hijos en en una pieza prestada por familiares. Cuando era niña perdió a su mamá y tuvo que pasar por diferentes instituciones. No pudo terminar el secundario, ya que cuando estaba cursando quedó embarazada y tuvo que salir a trabajar.

Al ser consultada sobre el recorte malicioso, la joven comentó: "Me pegó mal. No estamos acostumbrados (a las entrevistas) y quise decir que con la plata que te paga la municipalidad, que yo no digo que no es trabajo sino que no es un salario digno".

"Con 20 mil pesos, entre que pago luz, gas e internet ya son 15 mil pesos. Yo no pretendo vivir del Gobierno, cuando me den un trabajo digno voy a dejar de ir a las marchas, pero que nos den trabajo para todos", agregó Soledad en diálogo con Alejandro Bercovich en Radio con Vos.

https://twitter.com/pasaroncosas899/status/1549157692932927489 "Si no conocen de la vida de la gente, que no hablen. Hay mucha miseria en este país"



Hablamos con Soledad Biotti, quien fue entrevistada por Sandra Borghi durante la movilización del jueves pasado y cuyo testimonio fue tergiversado.



Entrevista

En este contexto, comentó: "nosotros trabajamos, no es que nos regalan el plan y porque el Gobierno nos mantiene. Ellos hicieron las cosas con mala intención, nosotros no somos unos vagos. Estamos ayudando a la gente que no tiene, hacemos ollas populares y trabajamos para el prójimo. Te da mucha bronca".

En cuanto a la realidad de sus vecinos, Biotti reveló que en el barrio se organizan para juntar ropa, calzado y útiles que ayuden a garantizar que los más chicos puedan ir a la escuela. "A mi no me fue tan mal, tengo a mis hijos sanos y los hago estudiar".

Por último, Biotti le envió un mensaje a todos los que utilizaron el video para estigmatizarla: "Si no saben la vida de la gente que no hablen, la gente no va ahí porque les gusta, hay mucha desocupación y miseria en este país".