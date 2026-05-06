Murió Ted Turner, visionario magnate de los medios y fundador de CNN
El empresario estadounidense falleció a los 87 años y dejó un legado histórico en los medios de comunicación tras fundar el primer canal de noticias las 24 horas.
El mundo de los medios está de luto: murió Ted Turner a los 87 años, una de las figuras más influyentes de la televisión moderna y el hombre que cambió para siempre la forma de consumir información a nivel global.
Turner fue el fundador de CNN, señal que lanzó en 1980 y que marcó un antes y un después al convertirse en el primer canal de noticias con transmisión continua durante las 24 horas. Su apuesta, que en su momento fue vista como arriesgada, terminó transformándose en un modelo replicado en todo el mundo.
A lo largo de su carrera, el magnate construyó un verdadero imperio mediático que incluyó otras señales como TBS y TNT, además de incursionar en el mundo del deporte como propietario de los Atlanta Braves. Su estilo irreverente y su visión innovadora lo convirtieron en un personaje único dentro de la industria.
En los últimos años, su salud había sido motivo de preocupación luego de que en 2018 revelara que padecía demencia con cuerpos de Lewy, un trastorno progresivo que afecta las funciones cognitivas. Además de su faceta empresarial, Turner también se destacó por su compromiso filantrópico. Realizó importantes donaciones a causas globales, especialmente vinculadas a las Naciones Unidas, y promovió iniciativas relacionadas con el medio ambiente y la paz mundial.
Con su muerte, se cierra una etapa clave en la historia de la comunicación. Ted Turner no solo creó un canal de televisión: impulsó un cambio cultural que redefinió la manera en que el mundo se informa en tiempo real.
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