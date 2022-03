El Mundial de Bridge que juega Macri y que no le importa a nadie

¿Es esto acaso lo que realmente preocupa a los argentinos? ¿O por el contrario es la muestra más acabada del influjo de la derecha en gran parte de los medios que acompañaron la gestión de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal ofreciendo un paraguas mediático?

Lo cierto es que ni el Mundial de Bridge y mucho menos la participación del ex presidente argentino en él es tema de interés en los grandes medios internacionales. Probablemente nadie por fuera del pequeño mundo del Bridge sepa que en estos momentos se está jugando el Mundial. Sin embargo en Argentina, y por primera vez, nos encontramos siguiendo el día a día de un torneo que hasta hace poco apenas un puñado sabían que existía.

"Macri debutó en el 45° World Teams Championships de Bridge", publican algunos medios con grandes titulares. El mundo no se enteró. Y si se enteró no le importó. ¿Entonces por qué en los medios locales parece ser hoy un gran tema? La velada (y a veces no tanto) militancia política puede explicarlo.