Melisa Molina, periodista de Página 12, denunció que la echaron del Derecha Fest

melisa molina pagina 12 Melisa Molina, periodista del diario Página 12

Según relató Molina, ella misma había comprado la entrada al evento para cubrirlo. Al momento ingresar, atravesó los controles de seguridad sin inconvenientes y se sentó en medio del público.

Sin embargo, tras permanecer un rato entre la audiencia, y luego de escuchar varias conferencias de los paneles del evento, se le acercó personal de Casa Militar, que se encuentra a cargo de la seguridad del Presidente: "Me dijeron que desde Buenos Aires estaba la orden de que no esté Página12 cuando hablara Javier Milei. Querían que me retirara”, expresó.

melisa molina

“Le conté que tenía la entrada, que había ingresado como cualquiera, con el QR. Me dijeron que entendían, que los disculpara pero que me tenía que ir, que me iban a acreditar como prensa”, comentó y aclaró: “Yo había mandado la acreditación por las dudas y me la habían autorizado”. Molina sostuvo que dentro del evento “había periodistas” de otros medios.

“Me sacaron. Los de Casa Militar me llevan caminando con otra persona que era de seguridad privada del evento y quería ver si estaba en la lista. Me llevaron cada vez más lejos, a una especie de estacionamiento. Yo estaba sola, era de noche y no conocía el lugar. Le dije ‘yo no quiero ir con vos a ningún lado porque no te conozco y me da miedo’”, relató Molina sobre la tensa situación.

Y siguió: “Ahí apareció una chica con una lista, efectivamente yo estaba acreditada así que me dio una pulsera. Cuando quiero volver (al evento) me ponen vallas y dicen que no puedo volver a pasar. Vino otra persona y me tira dos billetes de 20 mil pesos, para cubrir el precio de la entrada”.

"Me sacan de un evento privado porque no querían que mi medio escuchara lo que pasaba ahí", reflexionó Molina, que finalmente pudo realizar su trabajo en base a lo que informaban otros medios. "Nunca me pasó algo así, hace cinco años que cubro Casa Rosada y nunca me sacaron sin darme una explicación certera", expuso.