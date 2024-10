Metrodelegados realizan una apertura de molinetes: qué estaciones de subte están afectadas

También, explicó que los motivos de la protesta se debe al "tarifazo del boleto", que pasó a $757 cada viaje, y continúan con el reclamo de "la presencia del asbesto cancerígeno que hay en la línea, la falta de inversión, mantenimiento y obras, la obsolescencia de la flota y el abandono general de la infraestructura por parte de la concesionaria Emova y el Gobierno de la Ciudad".

Los Metrodelegados adhieren al paro de transporte del miércoles 30

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP) se suma al paro anunciado por la Mesa Nacional de Transporte, contra las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei.

"Por paritarias libres. Por la defensa del salario. No al impuesto al trabajo. Porque el salario no es Ganancia. Por la defensa de la soberanía nacional, contra la privatización de Aerolíneas Argentinas. No a la persecución y a la criminalización de la protesta. Por la libertad sindical. En apoyo de los jubilados y a los estudiantes", señalaron en un comunicado.

Y añadieron: "Desde el 10 de diciembre, las políticas del gobierno han sido en beneficio de una minoría y de ajuste para la mayoría de la sociedad. Un gobierno cada vez mas autoritario que ataca y reprime a quienes piensan distinto".

"Por eso, este miércoles 30 de octubre, los trabajadores y trabajadoras del subte, participarernos del paro de 24 horas convocado por la Mesa conformada por distintos sindicalos que integran la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Unión General Ide Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGAT)", concluyeron.