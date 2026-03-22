Chino Volpato de los Midachi emocionó a todos en la mesa de Mirtha Legrand: su dura lucha contra el cáncer
En el histórico programa de Mirtha Legrand, el humorista Chino Volpato conmovió a todos al relatar cómo enfrentó y logró superar un cáncer de próstata.
Durante la última emisión del histórico ciclo televisivo de Mirtha Legrand, el reconocido humorista y productor Chino Volpato decidió abrir su corazón. En una profunda y emotiva charla frente a todos los invitados presentes, reveló los detalles más íntimos de su valiente y victoriosa batalla contra una grave enfermedad.
El duro diagnóstico de cáncer que sacudió al Chino Volpato
En medio de una amena cena junto a sus históricos e inseparables compañeros de ruta, Miguel del Sel y Dady Brieva, el querido artista santafesino decidió tomar la palabra para compartir uno de los momentos más oscuros y desafiantes de toda su trayectoria vital. Lejos de las risas y las bromas características del exitoso trío cómico Midachi, el clima en el estudio de eltrece se tornó de absoluto respeto y admiración al escucharlo.
"Yo tuve un problema complicado. Hace dos años, antes de empezar un show con Miguel, me descubrieron cáncer de próstata", confesó sin rodeos ante la atenta y compasiva mirada de la mítica conductora de la televisión nacional.
El sorpresivo diagnóstico oncológico representó un golpe durísimo tanto para él como para todo su círculo íntimo. Sobre el preciso instante en que los médicos le comunicaron los resultados de los exhaustivos estudios de rutina, el humorista no dudó en describir la tremenda angustia que sintió en su interior. "Fue un baldazo de agua fría, porque parece una enfermedad curable y demás, pero tiene unos contratiempos terribles", se sinceró, reflejando el inmenso miedo y la lógica incertidumbre que siempre acompañan a la hora de afrontar este tipo de patologías tan severas.
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El tratamiento y la recuperación del querido humorista
A pesar de la natural conmoción inicial y el temor por su salud, el integrante de Midachi decidió aferrarse fuertemente a la vida, apoyarse de manera incondicional en el inmenso amor de su familia y enfrentar el duro tratamiento médico con una notable entereza espiritual y física.
Para sorpresa de muchos de los televidentes y de los propios invitados a la icónica mesa, el mediático detalló que su proceso de curación no requirió de una riesgosa intervención quirúrgica, sino de un riguroso tratamiento de rayos que debió sostener con estricta disciplina mientras continuaba trabajando sobre las tablas para no frenar sus compromisos asumidos.
"No me operaron. En la temporada que hicimos con Miguel en Carlos Paz, todas las mañanas me iba con mi señora a Córdoba y me irradiaban", recordó con profunda emoción. Este titánico esfuerzo diario, combinando las agotadoras funciones teatrales nocturnas en la villa serrana con las sesiones de radioterapia durante el día, finalmente dio los mejores resultados esperados por los especialistas.
Afortunadamente, tras atravesar esos oscuros meses, el talentoso artista puede celebrar hoy un presente lleno de luz. Para llevar total tranquilidad a sus fanáticos en todo el país, concluyó su relato confirmando su excelente estado: "Los últimos estudios que me hicieron hace seis meses salieron todo bien, como si no hubiese ocurrido nada".
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