Chino Volpato de los Midachi emocionó a todos en la mesa de Mirtha Legrand: su dura lucha contra el cáncer

El tratamiento y la recuperación del querido humorista

A pesar de la natural conmoción inicial y el temor por su salud, el integrante de Midachi decidió aferrarse fuertemente a la vida, apoyarse de manera incondicional en el inmenso amor de su familia y enfrentar el duro tratamiento médico con una notable entereza espiritual y física.

Para sorpresa de muchos de los televidentes y de los propios invitados a la icónica mesa, el mediático detalló que su proceso de curación no requirió de una riesgosa intervención quirúrgica, sino de un riguroso tratamiento de rayos que debió sostener con estricta disciplina mientras continuaba trabajando sobre las tablas para no frenar sus compromisos asumidos.

"No me operaron. En la temporada que hicimos con Miguel en Carlos Paz, todas las mañanas me iba con mi señora a Córdoba y me irradiaban", recordó con profunda emoción. Este titánico esfuerzo diario, combinando las agotadoras funciones teatrales nocturnas en la villa serrana con las sesiones de radioterapia durante el día, finalmente dio los mejores resultados esperados por los especialistas.

Afortunadamente, tras atravesar esos oscuros meses, el talentoso artista puede celebrar hoy un presente lleno de luz. Para llevar total tranquilidad a sus fanáticos en todo el país, concluyó su relato confirmando su excelente estado: "Los últimos estudios que me hicieron hace seis meses salieron todo bien, como si no hubiese ocurrido nada".