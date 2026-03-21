La paja en el ojo ajeno: Javier Milei habló del "estancamiento económico" de Europa

En primer lugar, mencionó la situación actual de Cuba al considerar que "tras casi 70 años de una supuesta revolución infantil que solo le importaba a la familia Castro, dejaron una población sumida en la miseria, y esta semana tuvieron que anunciar un cambio de modelo económico; es decir, están teniendo su propia perestroika", añadiendo que gracias a Donald Trump "a mitad de año veamos probablemente" a la isla "libre".

Posteriormente se refirió al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, señalando que "cuando el poder se separa de la responsabilidad de la representación, se puede convertir en tiranía muy rápidamente", citando a “mi querido amigo Santiago Abascal” (titular del neofascista VOX) para mencionar -sin nombrarlo- “al pichón de tirano que tienen en España".

javier milei y viktor orban 2 Javier Milei y Viktor Orbán.

"La Argentina se encuentra en condiciones de garantizar la seguridad energética para Europa", dijo, y criticó al viejo continente al sostener que "consideran que la economía es como una torta: están enfocados en gestionar y decidir qué pedazo le corresponde a quién, en lugar de enfocarse en que la torta siga creciendo", por lo que "eso genera el estancamiento económico que se observa hace tiempo en la región".

Para Milei, Europa "está en peligro, se está suicidando", apuntando contra la "inmigración masiva sin control" que "es un acto de irresponsabilidad". Finalmente, reiteró su respaldo al primer ministro anfitrión, Viktor Orbán: "Querido, contás con nuestro respeto y admiración".