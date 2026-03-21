La paja en el ojo ajeno: Javier Milei habló del "estancamiento económico" de Europa
En Hungría, el Presidente ponderó las políticas migratorias implementadas por el primer ministro Viktor Orbán y dijo que Europa "está en peligro, se está suicidando" debido a la "inmigración masiva”.
Javier Milei ya inició el retorno a Buenos Aires desde el Aeropuerto Internacional de Budapest, tras concluir su participación en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) y sostener un encuentro bilateral con el polémico primer ministro de Hungría, Viktor Orbán.
De acuerdo a lo que pudo saberse, el avión presidencial despegó cerca de las 20.30 (hora local), para una travesía transatlántica de aproximadamente dieciocho horas de duración, con escala en las Islas Canarias para reabastecimiento de combustible y chequeos de mantenimiento.
Tras su encuentro con Orbán, trascendió que Milei le destacó su “acertada postura sobre la migración", señalando que "cuando la inmigración no se adapta culturalmente al lugar de destino, deja de ser inmigración y se convierte en invasión". Hicieron así referencia a la postura xenófoba que la ultraderecha europea mantiene con relación a la inmigración a Hungría en particular y a Europa en general.
Por su parte, Orbán le expresó su agradecimiento al considerar que “es la primera vez en la historia de nuestras naciones que un presidente argentino visita Hungría. Estamos muy contentos; llega en un momento muy importante".
Intervención de Javier Milei en la CPAC
Luego de reunirse con el primer ministro de Hungría y antes de emprender el retorno a la Argentina, Javier Milei habló ante la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) que se desarrolló este sábado en Budapest.
En primer lugar, mencionó la situación actual de Cuba al considerar que "tras casi 70 años de una supuesta revolución infantil que solo le importaba a la familia Castro, dejaron una población sumida en la miseria, y esta semana tuvieron que anunciar un cambio de modelo económico; es decir, están teniendo su propia perestroika", añadiendo que gracias a Donald Trump "a mitad de año veamos probablemente" a la isla "libre".
Posteriormente se refirió al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, señalando que "cuando el poder se separa de la responsabilidad de la representación, se puede convertir en tiranía muy rápidamente", citando a “mi querido amigo Santiago Abascal” (titular del neofascista VOX) para mencionar -sin nombrarlo- “al pichón de tirano que tienen en España".
"La Argentina se encuentra en condiciones de garantizar la seguridad energética para Europa", dijo, y criticó al viejo continente al sostener que "consideran que la economía es como una torta: están enfocados en gestionar y decidir qué pedazo le corresponde a quién, en lugar de enfocarse en que la torta siga creciendo", por lo que "eso genera el estancamiento económico que se observa hace tiempo en la región".
Para Milei, Europa "está en peligro, se está suicidando", apuntando contra la "inmigración masiva sin control" que "es un acto de irresponsabilidad". Finalmente, reiteró su respaldo al primer ministro anfitrión, Viktor Orbán: "Querido, contás con nuestro respeto y admiración".
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