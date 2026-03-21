Desafió a la dictadura y ve similitudes con el gobierno de Javier Milei: "Defienden los mismos intereses"
El excónsul italiano Enrico Calamai, que salvó a 300 argentinos en 1976, alertó que Javier Milei repite el plan económico y represivo de la dictadura militar.
El excónsul italiano Enrico Calamai, reconocido por salvar a más de trescientas personas durante la última dictadura militar argentina, regresó a Buenos Aires para conmemorar el aniversario del golpe de Estado. Durante su visita, lanzó duras críticas al actual gobierno de Javier Milei, advirtiendo que sus políticas neoliberales replican el plan represivo de 1976.
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Negacionismo
"Es evidente que en Argentina se está intentando hacer revisionismo y negacionismo. Quienes ostentan el poder ahora defienden los mismos intereses que las clases políticas, económicas y militares, así como las potencias internacionales que orquestaron el golpe de Estado". Con estas contundentes palabras, Enrico Calamai, el excónsul italiano en Buenos Aires, analizó el actual panorama político del país.
Calamai no es un observador más. Durante los primeros y más cruentos años de la dictadura militar iniciada en 1976, logró salvar a más de 300 argentinos de la muerte, proporcionándoles salvoconductos, pasaportes y documentos falsos para que pudieran huir al exilio. Hoy, a sus 80 años, regresó a la capital argentina para participar en las conmemoraciones por el 50º aniversario del 24 de marzo, donde recibirá un reconocimiento del Colectivo de Sobrevivientes.
El paralelismo entre 1976 y el gobierno de Javier Milei
En una entrevista concedida a la agencia ANSA poco después de su llegada, el exdiplomático trazó claras similitudes entre el accionar del gobierno de facto y la actual gestión ultraliberal. Para Calamai, la implementación de políticas abiertamente neoliberales solo puede sostenerse a costa de una fuerte dosis de autoritarismo.
"Si se recorta sistemáticamente y sin distinción el gasto social, esto debe ir acompañado de una represión decidida de cualquier posible movimiento de oposición, y hoy estamos presenciando una represión muy significativa de las manifestaciones, incluidas las de los jubilados", apuntó el italiano, quien a sus 31 años ya había presenciado los horrores de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile antes de ser destinado a la Argentina.
Al reflexionar sobre la ferocidad sin precedentes del terrorismo de Estado y la desaparición de 30.000 personas, Calamai explicó que el objetivo militar iba mucho más allá de combatir a los grupos armados. "Buscaban reprimir a todos los miembros política o socialmente comprometidos de la generación que algún día gobernaría el país y que era incompatible con el neoliberalismo que querían aplicar experimentalmente", detalló.
"En aquel momento, pensé, como muchos otros, que se trataba de un clásico golpe de Estado para frenar el poder excesivo de los sindicatos y los partidos de izquierda. Pero no era solo eso, era mucho más: querían adaptar el país al establecimiento de un régimen neoliberal. Fue una aniquilación", concluyó.
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