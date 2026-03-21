Desafió a la dictadura y ve similitudes con el gobierno de Javier Milei: "Defienden los mismos intereses"

"Si se recorta sistemáticamente y sin distinción el gasto social, esto debe ir acompañado de una represión decidida de cualquier posible movimiento de oposición, y hoy estamos presenciando una represión muy significativa de las manifestaciones, incluidas las de los jubilados", apuntó el italiano, quien a sus 31 años ya había presenciado los horrores de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile antes de ser destinado a la Argentina.

Al reflexionar sobre la ferocidad sin precedentes del terrorismo de Estado y la desaparición de 30.000 personas, Calamai explicó que el objetivo militar iba mucho más allá de combatir a los grupos armados. "Buscaban reprimir a todos los miembros política o socialmente comprometidos de la generación que algún día gobernaría el país y que era incompatible con el neoliberalismo que querían aplicar experimentalmente", detalló.

"En aquel momento, pensé, como muchos otros, que se trataba de un clásico golpe de Estado para frenar el poder excesivo de los sindicatos y los partidos de izquierda. Pero no era solo eso, era mucho más: querían adaptar el país al establecimiento de un régimen neoliberal. Fue una aniquilación", concluyó.