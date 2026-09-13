"Milei se robó el oro": crecen los interrogantes por el destino de las reservas

“Si ellos no tienen nada que esconder deberían dar información, pero no la están dando”, cuestionó.

Las sospechas de Florencia López sobre las reservas de oro

Frente a la falta de precisiones que denuncia la oposición, López planteó una hipótesis sobre las operaciones que podrían haberse realizado. Para la senadora, el Ejecutivo habría recurrido a las reservas de oro para conseguir dólares que posteriormente fueron incorporados al sistema financiero.

“El especialista en crecimiento económico con y sin dinero vio que la economía se estaba yendo al carajo y vendió las reservas de oro a cambio de dólares que se fueron inyectando en el circuito financiero”, lanzó al referirse a la gestión de Milei.

De acuerdo con las estimaciones mencionadas por la legisladora, se trataría de alrededor de mil lingotes. Según indicó, al momento de las operaciones representaban aproximadamente 4.500 millones de dólares, mientras que el aumento del precio internacional del oro habría llevado actualmente ese valor por encima de los 10.000 millones de dólares.

Otro de los puntos cuestionados por López fue el argumento relacionado con posibles embargos. La senadora rechazó que la necesidad de proteger las reservas frente a eventuales medidas judiciales justifique mantener bajo reserva la información vinculada con su ubicación y las operaciones realizadas.

Además, cuestionó la decisión de trasladar los lingotes al exterior y afirmó que “no hay lugar más seguro para resguardar nuestro oro que las bodegas del Banco Central”.

Parte de las reservas fueron trasladadas | Florencia López, senadora Nacional: "Milei se robó el oro"



#C5N

Mirá el vivo: https://t.co/nf4ZfJsemu pic.twitter.com/HEK96kM0KG — C5N (@C5N) September 13, 2026

La oposición anticipó que recurrirá a la Justicia

Los cuestionamientos no quedarán únicamente en el terreno político. López adelantó que sectores de la oposición preparan una presentación para que la Justicia investigue qué ocurrió con las reservas.

“Evidentemente se hizo un negocio financiero con el oro, pero no sabemos de qué tipo es”, sostuvo la senadora al referirse a las dudas que persisten sobre las operaciones.

A continuación, confirmó los próximos pasos que impulsarán desde la oposición: “Nosotros estamos impulsando una denuncia penal para que la Justicia investigue qué pasó con el oro”.

Según explicó, la intención es determinar qué tipo de operación se concretó y evitar que las reservas puedan perderse definitivamente en caso de que los movimientos realizados no sean reversibles.

En este contexto, las diferencias entre la información brindada por Bausili y los planteos de la Auditoría General de la Nación mantienen abierta la controversia. Mientras el organismo de control reclama documentación para profundizar la auditoría, la oposición pretende trasladar el reclamo tanto al Congreso como al ámbito judicial.

Martín Aveiro cuestionó el manejo del oro del Banco Central

El diputado nacional Martín Aveiro también se sumó a los cuestionamientos y puso el foco tanto en el futuro de las reservas como en la respuesta de la Justicia frente al caso.

“Tengo la sensación de que el oro va a terminar siendo entregado por plata. Lo llamativo es el cero accionar de la Justicia”, manifestó en declaraciones a C5N.

Aveiro consideró “grave” la situación y relacionó la discusión por las reservas con la intención del Gobierno de avanzar con modificaciones en la Carta Orgánica del Banco Central.

En ese escenario, reclamó la intervención del Senado y advirtió sobre las consecuencias que, a su entender, podría tener la iniciativa. Según planteó, debe evitarse que una eventual reforma permita “blindar todas las acciones administrativas que está llevando adelante Caputo”.

Así, mientras persisten las diferencias sobre el lugar en el que se encuentran los lingotes y las características de las operaciones realizadas, la oposición profundiza sus cuestionamientos y busca que la Justicia investigue el destino de las reservas de oro del Banco Central.