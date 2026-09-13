Chaco: el diputado Aldo Leiva chocó contra un camión sobre la Ruta Nacional 11

De esta manera, las autoridades descartaron heridas de consideración y confirmaron que Leiva se encontraba en buen estado de salud tras el episodio vial.

Las fotografías tomadas después del choque mostraron al legislador de pie a un costado de la ruta mientras los equipos de emergencia y los efectivos policiales realizaban las correspondientes tareas de asistencia y peritaje.

En paralelo, el Equipo Fiscal N° 15 dispuso que ambos conductores fueran sometidos a pruebas de alcoholemia. El procedimiento buscaba establecer si habían consumido bebidas alcohólicas antes del accidente.

Los controles dieron resultado negativo: tanto Aldo Leiva como el conductor del camión registraron 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre. De esta manera, la presencia de alcohol quedó descartada como posible factor relacionado con el choque.

El accidente también tuvo consecuencias sobre el tránsito de la Ruta Nacional 11. El carril descendente quedó parcialmente obstruido y se registraron complicaciones para los vehículos que circulaban por el sector.

Frente a este escenario, agentes de la Policía Caminera organizaron un operativo para regular la circulación, preservar la zona donde ocurrió el impacto y permitir el desarrollo de las pericias. Las tareas continuaron durante varias horas hasta que finalmente pudo normalizarse el tránsito.

La investigación permanece abierta y ahora serán fundamentales los resultados de las pericias técnicas para determinar la mecánica del accidente y establecer cómo se produjo la colisión entre el Toyota Camry que conducía Leiva y el camión Scania.

Quién es Aldo Leiva

Aldo Adolfo Leiva cuenta con una extensa trayectoria dentro de la política chaqueña. Excombatiente de la Guerra de Malvinas, exintendente de General José de San Martín y diputado nacional desde 2019, también tiene una historia de vida atravesada por su participación en el conflicto del Atlántico Sur de 1982.

Nacido en General José de San Martín, en el noreste de la provincia de Chaco, Leiva pertenece a la clase 1963 y fue convocado para cumplir con el servicio militar obligatorio cuando comenzó la Guerra de Malvinas.

Durante distintos relatos sobre aquella etapa de su vida, contó que fue sorteado para incorporarse al Ejército y comenzó su preparación militar en el Regimiento de Infantería de Monte Caseros, provincia de Corrientes.

Tenía apenas 18 años cuando fue enviado al Atlántico Sur junto a miles de jóvenes conscriptos argentinos. Con el paso de los años, su condición de veterano de Malvinas se convirtió también en uno de los aspectos más reconocidos de su trayectoria pública.

Su paso por la Guerra de Malvinas fue un punto determinante en su historia personal y también en su posterior recorrido público. A lo largo de los años, Leiva se posicionó como una de las figuras que promovió la visibilización y el reconocimiento social y político de quienes participaron del conflicto.

En diciembre de 2019 llegó a la Cámara de Diputados de la Nación como representante del Chaco por el Frente de Todos. Durante sus primeros años en el Congreso llamó la atención por mantener asistencia perfecta a las sesiones, una característica de su desempeño legislativo que fue destacada en distintas oportunidades.

Además de su actividad institucional, el diputado utiliza habitualmente sus redes sociales para compartir aspectos de su carrera y de su historia. Allí se presenta como “padre de familia, excombatiente de Malvinas, exintendente de General José de San Martín, diputado nacional y militante peronista”, una descripción con la que resume los principales momentos y roles que atravesaron su vida personal y política.