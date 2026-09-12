Javier Milei suspendió el viaje a Londres pero ya tiene agendado su próximo destino

Allí podrán escucharlo intelectuales, académicos, empresarios, inversores, líderes de organizaciones de la sociedad civil y representantes de think tanks derechistas y de instituciones del país anfitrión y de América Latina, se indicó.

Milei continúa así con el entrenamiento que le ha permitido forjar una sólida carrera como conferencista profesional, como él mismo confesó recientemente, cuando dijo tener el “futuro asegurado” gracias a sus grandilocuentes y espasmódicas alocuciones.

“Estoy asegurando mi futuro: voy a vivir dando conferencias”, afirmaba el mandatario, añadiendo que, por esa razón, la situación que atraviesa el país “ya no es un problema mío…” Lo hacía, justamente, dando una conferencia en un hotel porteño, convocado por el Archbridge Institute, la revista estadounidense Reason y la Fundación Libertad y Progreso, la misma que ahora lo lleva a Nueva York.