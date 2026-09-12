Javier Milei suspendió el viaje a Londres pero ya tiene agendado su próximo destino
Para seguir con la labor que le asegura su futuro en el mundo de los negocios, el Presidente viajar otra vez a los Estados Unidos para brindar otra conferencia.
Como ya se informó, Javier Milei suspendió indefinidamente el viaje que tenía previsto realizar al Reino Unido a raíz de la controversia que desataron sus anuncios sobre las Islas Malvinas.
Pero, en lo inmediato, no se privará de realizar otro de sus ya incontables viajes internacionales (van 44) para brindar esas “clases magistrales” que tanto le gustan y que en un futuro próximo le facilitarán pingües ganancias.
Según se informó, el Presidente volverá por enésima vez a los Estados Unidos de su gran amigo y aliado Donald Trump, en esta nueva ocasión para participar de un foro de pensamiento liberal organizado por los republicanos de ese país y una fundación argentina de corte ultraliberal.
El 23 de septiembre será orador en el encuentro denominado “Valores democráticos, libertad económica y seguridad estratégica”, organizado por la Fundación Federalismo y Libertad y el Instituto Internacional Republicano, a realizarse en Nueva York.
“El panel buscará debatir cómo la libertad económica y el fortalecimiento institucional contribuyen a la prosperidad y a la seguridad regional, además de enfrentar la influencia de regímenes autoritarios”, expresaron los organizadores del evento.
Allí podrán escucharlo intelectuales, académicos, empresarios, inversores, líderes de organizaciones de la sociedad civil y representantes de think tanks derechistas y de instituciones del país anfitrión y de América Latina, se indicó.
Milei continúa así con el entrenamiento que le ha permitido forjar una sólida carrera como conferencista profesional, como él mismo confesó recientemente, cuando dijo tener el “futuro asegurado” gracias a sus grandilocuentes y espasmódicas alocuciones.
“Estoy asegurando mi futuro: voy a vivir dando conferencias”, afirmaba el mandatario, añadiendo que, por esa razón, la situación que atraviesa el país “ya no es un problema mío…” Lo hacía, justamente, dando una conferencia en un hotel porteño, convocado por el Archbridge Institute, la revista estadounidense Reason y la Fundación Libertad y Progreso, la misma que ahora lo lleva a Nueva York.
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