El desaire de Javier Milei en Ushuaia: se negó a responder preguntas de periodistas

Al concluir su exposición, Javier Milei se levantó y comenzó a caminar hacia la salida mientras sus referentes locales explicaban que las actividades se habían “demorado” y que “no había tiempo para contestar”. De este modo, el economista se retiró del lugar en medio de reproches de los periodistas (de medios provinciales y nacionales) que lo interrogaban sobre distintos temas.

Entre las consultas más repetidas se esperaban reflexiones de Milei sobre el subrégimen de promoción industrial que beneficia a empresas radicadas en Tierra del Fuego y que el candidato criticó con dureza en diferentes declaraciones públicas. También se aguardaba que aclarase su “identificación” con la ex primer ministra del Reino Unido Margaret Thatcher, máxima autoridad británica durante la guerra de Malvinas de 1982.

El discurso de Javier Milei en Ushuaia

En su discurso anterior a la frustrada conferencia de prensa, el líder libertario propuso el “modelo de libertad” para salir de la crisis económica y de la inflación. En esa línea, reivindicó “el derecho a la propiedad privada” y a los mercados libres de la intervención estatal”, a la vez que le contestó a quienes lo tildan de representar la “antipolítica”.

Javier Milei trató de “chorros y delincuentes” a los integrantes de la “casta política” y cuestionó que “en el país donde se producen alimentos para 400 millones de seres humanos, con una presión fiscal del 60%, ¿alguien puede explicar cómo puede haber 5 millones de argentinos a los que no les alcanza para comer?”, se preguntó. Asimismo, cuestionó tanto al kirchnerismo como a Juntos por el Cambio (JxC), y dijo que la única diferencia entre estos sectores son los “buenos modales”.

“Los kirchneristas no tienen problema si tienen que cambiar el sistema electoral para ganar una elección. Van y lo hacen, no se andan arropando de institucionales. Por eso no son el cambio”, fustigó el postulante presidencial que estuvo acompañado por la candidata a gobernadora fueguina, la pastora evangélica Andrea Altamirano, y por el candidato a legislador provincial Agustín Coto.

https://twitter.com/marianoperez912/status/1647009473062400001 LO DE MILEI ES HISTÓRICO!!!

Les dejo el resumen de la caminata por Ushuaia: https://t.co/8Uwc3T6HJv pic.twitter.com/j6WZ4YxO2h — Mariano Pérez (@marianoperez912) April 14, 2023

Javier Milei se dirigió luego a una intersección céntrica de Ushuaia donde fue recibido por una multitud que lo acompañó por más de una cuadra caminando, al grito de “Milei presidente” y “la casta tiene miedo”, entre otros cánticos similares. Para eso sí tuvo tiempo.