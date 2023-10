Fuerte repudio contra Javier Milei tras sus polémicas declaraciones: "Son 30 mil"

"Nunca Más es Nunca Más", posteó el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el presidente Alberto Fernández afirmó en la misma red social que "resulta insostenible que alguien siga negando y justificando la dictadura genocida que torturó, asesinó, robó bebés a los que cambió su identidad, generó desapariciones y condenó al exilio a decenas de miles de argentinas y argentinos".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Falferdez%2Fstatus%2F1708674016234340689%3Ft%3DxovLJLSad3CCKbmz5HaAYg&s=19&partner=&hide_thread=false El debate presidencial es un mecanismo idóneo para conocer el pensamiento de cada uno de los candidatos.



A 40 años de democracia, que tanta lucha nos ha costado, lamento que sigamos escuchando voces negacionistas.#NuncaMás — Alberto Fernández (@alferdez) October 2, 2023

El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, también le contestó a Milei: "No hubo excesos, fueron delitos de lesa humanidad. Crímenes de Estado. Hace días fue reconocida la ex Esma por la Unesco por lo que significó la dictadura militar no sólo en Argentina sino en toda Latinoamérica y preocupa que un candidato a presidente como Milei niegue delitos tan aberrantes" y adelantó que "en breve" su secretaría "demostrará que fueron más de 30 mil las víctimas del terrorismo de Estado".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fpietragallahora%2Fstatus%2F1708673887402074151%3Ft%3D8uvVNeolFUx3cXP1xjc7gw&s=19&partner=&hide_thread=false No hubo excesos, fueron delitos de lesa humanidad! Crímenes de Estado. Hace días fue reconocida la ex esma por @UNESCO por lo que significó la dictadura militar no sólo en Argentina sino en toda latinoamerica y preocupa que un candidato a presidente como Milei niegue delitos tan… — Horacio Pietragalla Corti (@pietragallahora) October 2, 2023

"Son 30 mil pedazo de gil. #Debate2023", posteó por su parte el excandidato a presidente por el Frente Patria Grande y dirigente social Juan Grabois.

La legisladora porteña y nieta recuperada, Victoria Montenegro, sumó: "Libertad es la que le faltaba a 30 mil argentinos y argentinas en los centros clandestinos de detención. #Debate2023 #Son30Mil".