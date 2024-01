Milei, furioso con Adrián Suar por sus críticas a la Ley Ómnibus

En este sentido, Adrián Suar indicó que "el presupuesto en Cultura es del 0,2%, es muy poco", al mismo tiempo que manifestó que "a veces no se informa bien".

"Tres fuimos fuimos al Oscar, ganamos dos premios, somos muy importantes. Es muy importante incentivar a las generaciones nuevas que vienen. Los futuros cineastas, dramaturgos, actores. El INCAA se gestiona solo, más allá de que tiene una partida que le corresponde que le da Nación. No digas ‘desfinanciar’, no digas que la cultura no sirve. Argentina es un país al que le importa la cultura", manifestó, para luego pedirle al Gobierno que "tenga empatía".

Tras esto, Javier Milei se expresó a través de su cuenta de X dando RT a todos los usuarios que criticaron de forma furibunda al productor televisivo. Este modus operandi suele ser cada vez más recurrente en el mandatario que parece vivir colgado de su celular y compartir compulsivamente los mensajes que lo apoyan.

Milei contra Suar

