Ley de Financiamiento Universitario: la Corte rechazó apartarse de la disputa y asestó un duro golpe a Milei

Los demandantes solicitaron que se ordenara al Estado cumplir la norma y garantizar los fondos necesarios para el funcionamiento de las casas de estudio.

En ese marco, el gobierno de Milei intentó apartar al juez Cormick argumentando que se desempeña como docente en universidades nacionales que forman parte del colectivo demandante. También cuestionó la intervención de otro magistrado de Cámara por razones similares y llegó incluso a pedir que los integrantes de la Corte Suprema se excusaran de intervenir por ejercer actividades académicas en universidades públicas.

marcha universitaria2.jpg

Sin embargo, los jueces rechazaron ese planteo. En el fallo sostuvieron que "no se ha acreditado (...) elemento alguno que configure una causal de excusación" y remarcaron que "la actividad docente en una universidad pública no implica necesariamente un interés personal, directo y relevante en el resultado del litigio".

Además, la Corte Suprema recordó que los mecanismos de recusación y excusación son de carácter excepcional y deben interpretarse de manera restrictiva, ya que alterarían el principio constitucional del juez natural. En ese sentido, advirtió que "no puede extenderse sin fundamento una causal de apartamiento a supuestos no previstos por la ley", porque ello afectaría el normal funcionamiento del sistema judicial.

marcha federal universitaria2.jpg

Otro punto central del fallo fue el rechazo al pedido para que los propios ministros del tribunal se apartaran de la causa. La Corte Suprema sostuvo que "la facultad de excusación es ajena a la actividad procesal de las partes", por lo que el planteo formulado por el Estado resultaba inadmisible.

Finalmente, el máximo tribunal concluyó que el recurso extraordinario impulsado por el gobierno libertario no estaba dirigido contra una sentencia definitiva ni equiparable a tal, por lo que resolvió desestimar la queja. De esta manera, la causa por el financiamiento universitario continuará su trámite con los mismos magistrados cuestionados por el Poder Ejecutivo.