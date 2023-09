Ganancias: Javier Milei elogió el discurso de Myriam Bregman

Y agregó: "Me asombró que un diputado incluso diga: 'Tenemos que conectar con una sociedad doliente'. ¿Con quién van a conectar negándose a quitar un impuesto odiado por la clase trabajadora como es el Impuesto a las Ganancias? No sé. Incluso cuando dicen frases, son tan vacías de contenido que no las entiendo".

Durante su alocución, Myriam Bregman recordó que el expresidente Mauricio Macri "hizo campaña contra los gobiernos del Frente de Todos que defendieron a rajatabla este impuesto" y "dijo que lo iba a eliminar", pero "no lo eliminó y amplió aquellas personas a las cuales alcanzaba".

"Ahora tienen una oportunidad de revertir esa vergüenza y nuevamente se niegan a votarlo. Se callan frente a otras medidas, pero cuando es el bolsillo de los trabajadores, les agarran todas las ganas de cuidar las arcas del Estado", concluyó.

Este miércoles, Javier Milei compartió la intervención de la diputada del FIT a través de su cuenta de Twitter, y escribió: "Juntos por el Kargo bailados por Myriam Bregman. No más palabras, señor juez".

Juntos por el Kargo bailados por Myriam Bregman...

No más palabras Sr. Juez... https://t.co/AXrSQkz24a — Javier Milei (@JMilei) September 20, 2023