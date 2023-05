Javier Milei recordó a Mauro Viale para rechazar a Alberto Samid: "Operen con otras cosas"

"Siendo que yo he sido amigo de Mauro Viale y dado que ha sido una de las personas por la que más afecto he tenido en los medios (dado que fue un gran maestro para mí) aceptar a un ser nefasto como Samid en mis filas, sería manchar la memoria de mi amigo. Operen con otras cosas", sentenció.

El desagrado de Milei para con Samid probablemente venga de la pelea cuerpo a cuerpo que mantuvieron el periodista y el empresario en televisión, que es uno de los momentos más recordados de la cultura popular reciente.

La comenzó cuando Alberto Samid dijo en Radio 10 que no le "desagrada" el líder libertario y que "sería candidato de Milei en La Matanza".

"No sé si Milei está llamando a romper todo. A mí no me desagrada. No gobernó todavía, y a mí lo que me desagrada son los que han gobernado y han destrozado nuestro país", afirmó en ese entonces el autodenominado "rey de la carne".

Aunque Milei lo consideró un "nefasto", Samid aseguró que lo "llaman de todos lados" así que uno nunca sabe en qué puede terminar la saga.