Mientras hace silencio en otros temas, Javier Milei felicitó a conocido tuitero libertario por su paternidad

Por su parte, el referente libertario devolvió el gesto con un mensaje de agradecimiento: "¡¡¡GRACIAS PRÓCER QUERIDO DEL ALMA!!!".

image Javier Milei felicitó a Gordo Dan por su paternidad.

Repudio por la falta de mención al caso que conmociona a Córdoba y al país

La interacción pública entre Milei y el "Gordo Dan" generó una fuerte ola de rechazo por parte de diversos usuarios de las redes sociales. Ciudadanos y referentes de la oposición cuestionaron la prioridad del presidente en su agenda digital, echándole en cara su absoluta indiferencia y falta de expresión respecto a las novedades de la causa de Agostina Vega.

Mientras la sociedad civil reclama justicia y se siguen revelando escalofriantes detalles sobre el hallazgo del cuerpo de la menor en la provincia de Córdoba, la falta de un mensaje de pésame, condena o apoyo institucional por parte de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo hacia la familia Vega profundizó el malestar generalizado en las plataformas virtuales.