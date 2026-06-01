Mientras hace silencio en otros temas, Javier Milei felicitó a conocido tuitero libertario por su paternidad
El Presidente que todavía no se expresó sobre el femicidio de Agostina Vega usó sus redes sociales para saludar a un influencer libertario.
El presidente de la Nación, Javier Milei, se convirtió en el centro de intensas críticas en las redes sociales tras dedicar un efusivo saludo al militante digital Daniel Parisini, conocido popularmente como "Gordo Dan", luego de que este anunciara el nacimiento de su hijo.
El foco del descontento social radica en que el mandatario no se ha pronunciado de manera oficial sobre el brutal femicidio de Agostina Vega, el caso de la adolescente de 14 años que estremece al país.
El intercambio de mensajes se dio a través de la plataforma X (anteriormente Twitter), un canal habitual de comunicación para el jefe de Estado y sus seguidores.
El ida y vuelta de Javier Milei y Gordo Dan en las redes
El anuncio de Parisini se dio a conocer con un breve mensaje en su cuenta personal. "Acabo de ser papá. Es el día más feliz de mi vida", escribió el controvertido influencer.
A los pocos minutos, el presidente Milei reaccionó a la publicación con muestras de afecto hacia el integrante de su estructura de comunicación digital. "FELICITACIONES DAN QUERIDO DEL ALMA...!!!", le escribió el mandatario.
Por su parte, el referente libertario devolvió el gesto con un mensaje de agradecimiento: "¡¡¡GRACIAS PRÓCER QUERIDO DEL ALMA!!!".
Repudio por la falta de mención al caso que conmociona a Córdoba y al país
La interacción pública entre Milei y el "Gordo Dan" generó una fuerte ola de rechazo por parte de diversos usuarios de las redes sociales. Ciudadanos y referentes de la oposición cuestionaron la prioridad del presidente en su agenda digital, echándole en cara su absoluta indiferencia y falta de expresión respecto a las novedades de la causa de Agostina Vega.
Mientras la sociedad civil reclama justicia y se siguen revelando escalofriantes detalles sobre el hallazgo del cuerpo de la menor en la provincia de Córdoba, la falta de un mensaje de pésame, condena o apoyo institucional por parte de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo hacia la familia Vega profundizó el malestar generalizado en las plataformas virtuales.
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