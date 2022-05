La pregunta que descolocó a Javier Milei y su insólita respuesta a Juan Grabois

"Si vos tenés que elegir entre no comer y ser explotado durante 18 horas o 14 horas, o 10 horas yo elegiría ser explotado, pero esa no es mi voluntad", le planteó Grabois a lo que un sorprendido Milei respondió: "¿Cómo que no? También podés elegir si querés morirte (de hambre). Y claro. Obvio".

"Yo no quiero ni la horca ni la guillotina, quiero la libertad" le respondió Grabois mientras un más que sorprendido Fontevecchia le cuestionó a Milei si "¿sinceramente defendés el derecho a morirse de hambre?".

De esta manera el referente de los ultraderechistas libertarios defendió el derecho de los empresarios a explotar a sus trabajadores sin antes no dejarles una salida de no querer someterse a sus condiciones: siempre podés elegir morirte.