La prensa internacional destrozó la presentación de Javier Milei en el Foro de Davos

"Fue recibido con entusiasmo en el corazón del capitalismo, el Foro de Davos, como un gran defensor del mercado, palabra sagrada para los ejecutivos que llenaban a reventar la sala principal, algo muy poco habitual cuando habla un político”, relata el medio español, pero aclaran que “rápidamente las caras empezaron a cambiar en la sala en cuanto Javier Milei empezó a hablar, y solo hubo aplausos tímidos al final, mucho de ellos desconcertados. El presidente argentino abroncó a todos los líderes del mundo, y especialmente a los organismos internacionales”.

La crónica del diario argentino La Nación no fue mucho más benevolente: "Todos. No hay diferencias sustantivas. Socialistas, conservadores, comunistas, fascistas, nazis, social-demócratas, centristas. Son todos iguales. Los enemigos son todos aquellos donde el Estado se adueña de los medios de producción', dijo, dejando con la boca abierta a la audiencia. Una audiencia que, contrariamente a lo esperado, no llenó el gran auditorio del Foro, donde la mitad de las banquetas quedaron vacías", publicaron.

“¡Bizarro. Con él no se salva nadie!”, “Es un delirio absoluto”, “Quiero creer que Milei vive en un mundo que no es el nuestro. Por eso llega a conclusiones tan extremas”, fueron alguno de los comentarios que relevó el enviado del medio argentino a Davos.