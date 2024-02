Manuel Adorni adelantó que el discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones "no será violento"

"No veo por qué hay preocupación en que el discurso del presidente vaya a tener un carácter violento. Eso claramente no va a ser así", dijo Adorni en una conferencia de prensa en la Casa Rosada, en la que apeló "al respeto y que se lo escuche atentamente y no ocurran ni dentro ni fuera del Congreso hechos que vayan en contra de las instituciones y en contra de la salud de la democracia".