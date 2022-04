Para Carrió, "Milei es como el Sapito Glo Glo": por qué

Al ser consultada si el economista liberal es un límite para Juntos por el Cambio, la ex Diputada contestó: "No, me parece que hay un debate de ideas que hay que darlo. No lo conozco a Milei, pero cuando escucho hablar de él se me viene el recuerdo de la infancia, del 'Sapito Glo Glo Glo'. Nadie sabe donde vive, nadie en su casa lo vio, pero todo el mundo habla del Sapito Glo Glo Glo".