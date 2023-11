Milei promete no dejar nada sin privatizar: propone vender los clubes de fútbol a fondos extranjeros

En diálogo con Alejandro Fantino, Milei no ocultó su anhelo de que los clubes del fútbol argentino se conviertan en sociedades anónimas siguiendo el modelo inglés y habilitar que fondo de inversión extranjeros puedan comprar a River, Boca o cualquier otro club y manejarlo a sus anchas sin injerencia de los hinchas que pasarían a ser meros clientes y ya no socios.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FHormigaXeneize%2Fstatus%2F1723041495941345780&partner=&hide_thread=false -¿Boca podría ser comprado por un capital árabe?

-¿Seguirias siendo de Boca? ¿Y a vos qué carajo te importa de quién es si le ganás a River 5 a 0, salís campeón del mundo y todo? pic.twitter.com/DOr0t3YoR9 — Hormiga Xeneize (@HormigaXeneize) November 10, 2023

"Me gusta el modelo inglés, no les va mal eh, tienen un espectáculo buenísimo", aseguró Milei y, como de costumbre, preguntó "quién financia" a los clubes ahora.

"Claramente me gusta el modelo inglés de Sociedades Anónimas" dijo y siguió: "¿vos seguís siendo de Boca? (le preguntó a Fantino) y qué carajo te importa de quién es si le ganas a River 5 a 0, salís campeón del mundo y todo..."

Y, a poco más de un mes para que se cumpla el primer aniversario de la final de Qatar en la que Argentina se coronó campeón del mundo y sumó su tercera estrella en la camiseta remató su razonamiento con un argumento insostenible: "¿o preferís seguir en esta miseria que tenemos cada vez un fútbol de peor calidad?".

cherquis bialo

Más temprano el periodista Ernesto Cherquis Bialo había realizado por Radio 10 un enérgico reclamo a los dirigentes del fútbol argentino para que respalden al candidato a presidente del oficialismo y ministro de Economía, Sergio Massa, precisamente en este sentido, “para que Mauricio Macri y Javier Milei no privaticen el futbol nacional”.

El periodista deportivo lanzó una critica muy fuerte a la dirigencia del futbol nacional y pidió que apoyen abiertamente al exintendente de Tigre: “No me vengan el lunes con que felicitamos al presidente, Sergio Massa, apoyenlo ahora, porque ese es un presidente del fútbol, es un hombre del riñón del fútbol, es un tipo que conoce todo”.

“Me consta, he participado de reuniones en la Asociación del Futbol Argentino en la oportunidad del triangular aquel que disputaron Tigre, Boca y San Lorenzo, se cómo actúa Massa, es un hombre del fútbol que lo quiere como instituciones al servicio de las comunidades para los chicos, para los colegios, para la educación física, no vengan con esta tibieza pusilánime de los dirigentes del futbol argentino, están todos en silencio, no decimos nada, cuando gane alguien vamos y le decimos que lo apoyamos”, agregó en su columna en Radio 10.