Multitudinario banderazo por Cristina Kirchner: la militancia exige su liberación en Parque Lezama
La militancia kirchnerista y simpatizantes de la expresidenta realizan este sábado un nuevo acto para reclamar por su libertad en Parque Lezama y distritos de todo el país.
La militancia kirchnerista realiza este sábado un nuevo banderazo para reclamar por la libertad de Cristina Fernández de Kichner, quien fuera condenada por la denominada “causa Vialidad” y cumple arresto domiciliario desde hace más de un año en un departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.
La cita es comenzó a las 15 horas en Parque Lezama. Allí La Cámpora y simpatizantes de la expresidenta se reunieron para pedir por la libertad de quien todavía sigue siendo titular del Partido Justicialista (PJ) a nivel nacional.
Multitudinario banderazo por la libertad de Cristina Kirchner
“Todos a Parque Lezama. Banderazo por Argentina. Por Cristina”, fue la consigna de la convocatoria que se replica simultáneamente en más de 135 municipios de todo el país, para denunciar la "proscripción" que sufre quien fuera en dos oportunidades presidenta de la Nación.
En el barrio de San Telmo el discurso central estuvo a cargo del diputado nacional Máximo Kirchner, quien hizo alusión a la compleja situación economía del país.
Se espera un mensaje grabado por la exmandataria, que se repetiría en cada uno de los sitios donde se lleven a cabo las manifestaciones por su libertad, aunque esta versión no fue confirmada por los organizadores.
Por qué en San Telmo y no en Constitución
En principio, el acto iba a ser convocado frente al domicilio donde Cristina Fernández de Kirchner cumple arresto domiciliario, en San José 1111, pero se decidió hacerlo en Parque Lezama luego de que la Justicia conminara a la expresidenta a cumplir de forma “estricta” las condiciones de su detención.
En efecto, esta semana el juez de ejecución penal Rodrigo Giménez Uriburu intimó formalmente a la exmandataria a cumplir de forma estricta las reglas de su detención, advirtiéndole que, de persistir las manifestaciones que alteran el orden público, dejaría sin efecto el arresto domiciliario.
En tal sentido argumentó que Cristina fue parte activa de la convocatoria de la manifestación del pasado domingo, colgando una bandera de su balcón, que cruzaba la calle. Además, sostuvo que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debería autorizar la realización de este tipo de acciones.
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