ATE, el Frente de Izquierda y las dos CTA marcharon por Venezuela y quemaron la bandera de Estados Unidos
La manifestación llegó cerca de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, "para repudiar la injerencia norteamericana en territorio venezolano".
Miembros de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), del Frente de Izquierda y la CTA Autónoma marcharon este lunes a la zona de Palermo cerca de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires con la intención de repudiar la intervención de ese país en Venezuela.
Con el lema retro de "Fuera Estados Unidos de América Latina", militantes de las organizaciones se juntaron en las veredas mientras efectivos de la Policía de la Ciudad y fuerzas federales desplegaban un operativo para garantizar el cumplimiento del protocolo antipiquetes.
Como parte de la protesta, los manifestantes quemaron la bandera de Estados Unidos en la vía pública.
Por la izquierda asistieron la diputada Myriam Bregman y el dirigete Néstor Pitrola, y la columna de la CTA estuvo encabezada por Hugo Yasky y Roberto Baradel.
La marcha marcó la reaparición del referente de Quebracho Fernando Esteche entre otros dirigentes de organizaciones sociales que volvieron a la calle para protestar por "la injerencia norteamericana en territorio venezolano".
“Nos hemos convocado para repudiar la injerencia norteamericana en territorio venezolano y el secuestro de Maduro. Estamos reclamando por la restitución del sistema legal y legítima venezolano”, expresó Esteche.
Desde la movilización, el jefe de la CTA Autónoma, Hugo ‘Cachorro’ Godoy, destacó: “Distintas organizaciones de trabajadores y trabajadoras, movimientos sociales, organismos de derechos humanos, partidos políticos y organizaciones populares de Argentina nos movilizamos para decir no a la agresión militar de Estados Unidos sobre Venezuela, sobre su pueblo y sobre toda Latinoamérica”.
“Nuestro continente es un territorio de paz y vamos a defenderlo. Para eso es indispensable que los yankis se vayan de este territorio”, expresó luego el dirigente de la CTA en redes sociales.
También sostuvo que las organizaciones reclaman la “inmediata libertad del secuestrado presidente de Venezuela. Exigimos también al Congreso Nacional que repudie esta acción militar", porque "la soberanía de los pueblos es un patrimonio fundamental y no vamos a permitir que (Donald) Trump ni Milei lo puedan romper con el neofascismo y sus acciones violentas”.
