ATE, el Frente de Izquierda y las dos CTA marcharon por Venezuela y quemaron la bandera de Estados Unidos

Captura desde 2026-01-05 20-26-58

“Nos hemos convocado para repudiar la injerencia norteamericana en territorio venezolano y el secuestro de Maduro. Estamos reclamando por la restitución del sistema legal y legítima venezolano”, expresó Esteche.

Desde la movilización, el jefe de la CTA Autónoma, Hugo ‘Cachorro’ Godoy, destacó: “Distintas organizaciones de trabajadores y trabajadoras, movimientos sociales, organismos de derechos humanos, partidos políticos y organizaciones populares de Argentina nos movilizamos para decir no a la agresión militar de Estados Unidos sobre Venezuela, sobre su pueblo y sobre toda Latinoamérica”.

Captura desde 2026-01-05 20-26-32

“Nuestro continente es un territorio de paz y vamos a defenderlo. Para eso es indispensable que los yankis se vayan de este territorio”, expresó luego el dirigente de la CTA en redes sociales.

También sostuvo que las organizaciones reclaman la “inmediata libertad del secuestrado presidente de Venezuela. Exigimos también al Congreso Nacional que repudie esta acción militar", porque "la soberanía de los pueblos es un patrimonio fundamental y no vamos a permitir que (Donald) Trump ni Milei lo puedan romper con el neofascismo y sus acciones violentas”.