Nuevo cruce entre Myriam Bregman y Jusé Luis Espert

La legisladora del Frente de Izquierda señaló: “Espert no tiene las condiciones ni morales ni personales para estar al frente de una comisión. Ayer recorrió los medios atacándonos, a mí me ha llamado 'mi copito de nieve'. Me parece que linda con la violencia de género. Yo no tengo por qué aceptar que un hombre me trata de esa manera descalificativa”.