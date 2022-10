Referentes políticos y sociales recuerdan a Néstor Kirchner a 12 años de su muerte

El recuerdo de Néstor Kirchner a 12 años de su muerte

"Recordar a Néstor Kirchner es recordar a un hombre que en las condiciones más difíciles se hizo cargo del país, inició un proceso de transformación enorme, defendió la soberanía nacional y desendeudó al país liberándolo de la tutela del Fondo Monetario Internacional (FMI)", señaló a Télam el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Daniel Filmus, sobre uno de los hitos principales de su gestión, la histórica quita y renegociación de deuda que Argentina había dejado de pagar en 2001.

"Nunca me voy a olvidar lo que me dijo el primer día que lo conocí cuando le pregunté qué esperaba de sus ministros, y me dijo que 'lo que él esperaba era que todos nos fuéramos a dormir todas las noches con la conciencia tranquila de haber hecho algo por mejorar la calidad de vida de nuestra gente'", recordó Filmus.

"Fue la persona que abrazó por primera vez en lo físico pero también a través de políticas públicas a nuestras madres, abuelas, a los sobrevivientes y organismos de derechos humanos", dijo el nieto recuperado y secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, y enfatizó que "cuando Néstor asumió, todos los argentinos empezamos a recuperar nuestra verdadera identidad".

Asimismo, consideró que a partir de 2003 la Argentina "empezó a construir una vivencia única que deja un ejemplo en materia de derechos humanos en el mundo".

"Néstor trascendió la vida y la muerte, en cada acto reflexionamos en cómo pensaría o actuaría él, imitamos su ejemplo porque creemos que es el camino que tenemos que llevar adelante para construir esa Patria que soñó él y tantos otros que hoy no están con nosotros", sostuvo Pietragalla Corti.

"Fue el hombre que recuperó la autoridad presidencial, el que abrazó a los humildes y no les tuvo miedo a los poderosos", resaltó la presidenta del bloque de senadores bonaerenses del Frente de Todos (FdT), María Teresa García. También recordó la frase de Néstor "los muertos no pagan" y en ese sentido, la senadora elogió que el expresidente lograse "encaminar a la Patria a no tener deudas y no doblegarse ante las imposiciones de los organismos de crédito".

"Simple, torpe, afectuoso y con un coraje y decisión enormes", lo describió García a Télam, y evocó según "como dicen los más jóvenes" que aquel 27 de octubre de 2010 "Néstor Kirchner cerró sus ojos ese día, pero los abrieron millones de jóvenes".

Para el diputado nacional del FdT y titular de la CTA, Hugo Yasky, a medida que pasa el tiempo "crece y se valora más la figura de Néstor Kirchner y el papel fundamental que él jugó" además de "devolverle el sentido transformador a la política".

"Incluyó desde lo simbólico con una potencia enorme esa base que casi desde la nada con apenas el 22% de los votos le permitió poner ladrillo por ladrillo la reconstrucción del movimiento popular y, sobre todo, devolverle el sentido transformador al peronismo", valoró Yasky como uno de los "enormes méritos" del ex presidente.

"Obviamente el recuerdo del querido compañero Néstor Kirchner acongoja sobre todo a los más veteranos que tuvimos el gran orgullo de militar junto a él", comenzó el abogado laboralista Héctor Recalde, y enseguida describió como "inolvidable" la figura de Kirchner, quien, sostuvo, "nos deja como herencia el legado de sus ideas, su impronta".

"Recuerdo cuando fue electo diputado nacional: traté de entrar junto con él al recinto pero fue casi imposible porque todo el mundo quería hacer lo mismo, todas las compañeras y los compañeros diputados querían entrar junto a Néstor Kirchner", rememoró con un tono entre nostálgico y divertido.

"Recordar a Néstor es recordar la esperanza de toda una generación y lo que dejó a las generaciones siguientes", dijo a Télam la presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout, quien describió al ex mandatario como "un hombre valiente, comprometido, sensible y audaz".

También lo recordó como un líder "obsesionado por la soberanía económica y política" porque "sabía que no teníamos destino propio si no podíamos tomar nuestras propias decisiones".

"En breve se cumplirá un nuevo aniversario de aquel No al ALCA, lo que nos lleva a recordar a Néstor como un estadista continental, hacedor de la integración regional", refirió Saintout acerca de otras de sus facetas destacadas como artífice y partícipe de un período de fuerte transformación y fortalecimiento regional a través de alianzas estratégicas que mantuvo con distintos gobiernos latinoamericanos como el de Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil y el de Hugo Chávez, en Venezuela.

"Pensar que vos luchaste para que los que menos tienen, tengan un plato de comida, luchaste por más viviendas, por salud y educación y hoy cuánto te extrañamos Néstor, cuanta falta nos hacés", expresó la dirigente social Milagro Sala en declaraciones a Télam Radio.

"Ya pasaron 12 años de tu partida, cuánta falta nos hacés, cuánto ejemplo nos diste, cuánto cariño nos diste, eternamente te vamos a agradecer todos los argentinos que supimos valorar lo que vos fuiste como persona, como dirigente, como padre", remarcó Sala.

El Padre Francisco "Paco" Olveira, miembro de Curas en Opción por los Pobres, dijo que le pregunta "muchas veces a Dios por qué se llevó tan pronto a un hombre que necesitábamos tanto y la única respuesta que tengo es que entregó todo y quizás se cuidó poco".

"La mejor forma de hacer memoria de él es seguir esa fortaleza que él tenía para enfrentar a los poderosos", sostuvo en diálogo con Télam.