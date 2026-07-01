Neuquén: un chico de 13 años fue herido de bala por un compañero en una escuela

Tras el incidente, los equipos de gobierno y conducción del CPEM 6 colaboran con las autoridades judiciales para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades. El personal docente, los equipos de apoyo pedagógico y las fuerzas de seguridad coordinaron la aplicación de los protocolos de emergencia desde el primer momento.

El caso abre el debate sobre el acceso de menores a armas de fuego y pone en jaque los protocolos de intervención ante situaciones de riesgo. Luego del caso, que generó conmoción en la comunidad de Cutral Co, padres y docentes manifestaron su inquietud por la seguridad escolar y la necesidad de reforzar estas medidas de prevención en los establecimientos educativos