Trágico choque en Neuquén: profundo dolor en el chamamé por la muerte de un joven
El joven músico, integrante de Los Chamas de Cristal, falleció a los 26 años luego de protagonizar un violento accidente sobre la Ruta Nacional 22.
La comunidad chamamecera atraviesa horas de profundo pesar luego de conocerse la muerte de Gonzalo Orellana, músico de 26 años e integrante de la agrupación Los Chamas de Cristal, quien perdió la vida en un grave accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Nacional 22, en la provincia de Neuquén.
El joven, reconocido por su talento con la güira y por formar parte de una familia estrechamente ligada a la música regional, falleció tras protagonizar un choque frontal contra un camión en el tramo que une las localidades de Zapala y Cutral Co. La noticia impactó de lleno en el ambiente artístico del Alto Valle, donde la banda mantiene una fuerte presencia desde hace años.
El siniestro ocurrió durante la tarde del sábado, a la altura del kilómetro 1637 de la mencionada ruta nacional. De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, Orellana circulaba a bordo de un Volkswagen Polo Track negro cuando, por causas que todavía son materia de investigación, el vehículo cruzó hacia el carril contrario y terminó impactando de frente contra un camión que transitaba en sentido opuesto, desde Cutral Co hacia Zapala.
La violencia del choque fue extrema y provocó que el automóvil terminara volcado al costado de la calzada, mientras que el músico perdió la vida como consecuencia de las graves lesiones sufridas. Los investigadores lograron establecer de manera preliminar que el automóvil conducido por el joven invadió el carril por el que avanzaba el transporte de carga. Sin embargo, las autoridades aún trabajan para determinar qué originó esa maniobra.
En ese sentido, continúan desarrollándose distintas pericias accidentológicas con el objetivo de reconstruir la secuencia del hecho y establecer si existió algún desperfecto mecánico, una distracción u otro factor que explique el desplazamiento del vehículo hacia la mano contraria. Tras el accidente, se desplegó un importante operativo de emergencia.
Personal de la División Tránsito de la Policía del Neuquén, Bomberos Voluntarios, equipos de Protección Civil y profesionales del sistema de salud acudieron rápidamente al lugar para asistir a los involucrados, asegurar la zona y ordenar la circulación vehicular sobre uno de los principales corredores de la provincia. Mientras avanzan las actuaciones judiciales, la investigación permanece abierta a la espera de los resultados de las pericias técnicas.
La muerte de Gonzalo Orellana generó un inmediato impacto entre quienes compartían escenario con él. Los Chamas de Cristal, agrupación de la que formaba parte y cuyo cantante es su padre, lo despidieron a través de las redes sociales con un emotivo mensaje dedicado a recordar su legado artístico y humano. "Su música, su alegría y su cariño que compartió con todos nos dejará una huella imborrable”, expresaron desde la banda al conocerse la noticia.
Las muestras de afecto también llegaron desde el ámbito familiar y de otros artistas del género. Su hermano Ezequiel publicó un mensaje cargado de emoción para despedirlo: “Te amo y te voy a amar toda la vida, hermano mío. Me dejás un vacío que no voy a poder llenar nunca.No hay palabras que expliquen este dolor”.
A ese homenaje se sumaron los integrantes del grupo La Fuerza, quienes acompañaron públicamente a la familia Orellana con otro sentido mensaje: “Acompañamos a la familia Orellana en esta gran pérdida de nuestro colega y pedimos a Dios que le dé consuelo a sus corazones… la música está de luto hoy”.
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