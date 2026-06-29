Trágico choque en Neuquén: profundo dolor en el chamamé por la muerte de un joven

En ese sentido, continúan desarrollándose distintas pericias accidentológicas con el objetivo de reconstruir la secuencia del hecho y establecer si existió algún desperfecto mecánico, una distracción u otro factor que explique el desplazamiento del vehículo hacia la mano contraria. Tras el accidente, se desplegó un importante operativo de emergencia.

Personal de la División Tránsito de la Policía del Neuquén, Bomberos Voluntarios, equipos de Protección Civil y profesionales del sistema de salud acudieron rápidamente al lugar para asistir a los involucrados, asegurar la zona y ordenar la circulación vehicular sobre uno de los principales corredores de la provincia. Mientras avanzan las actuaciones judiciales, la investigación permanece abierta a la espera de los resultados de las pericias técnicas.

accidente neuquen Gonzalo Orellana

La muerte de Gonzalo Orellana generó un inmediato impacto entre quienes compartían escenario con él. Los Chamas de Cristal, agrupación de la que formaba parte y cuyo cantante es su padre, lo despidieron a través de las redes sociales con un emotivo mensaje dedicado a recordar su legado artístico y humano. "Su música, su alegría y su cariño que compartió con todos nos dejará una huella imborrable”, expresaron desde la banda al conocerse la noticia.

Las muestras de afecto también llegaron desde el ámbito familiar y de otros artistas del género. Su hermano Ezequiel publicó un mensaje cargado de emoción para despedirlo: “Te amo y te voy a amar toda la vida, hermano mío. Me dejás un vacío que no voy a poder llenar nunca.No hay palabras que expliquen este dolor”.

A ese homenaje se sumaron los integrantes del grupo La Fuerza, quienes acompañaron públicamente a la familia Orellana con otro sentido mensaje: “Acompañamos a la familia Orellana en esta gran pérdida de nuestro colega y pedimos a Dios que le dé consuelo a sus corazones… la música está de luto hoy”.