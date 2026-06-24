El Gobierno dispuso medidas intempestivas para la ciudadanía por un volcán
Tras confirmar actividad en Auca Mahuida, el Gobierno de Neuquén dispuso medidas preventivas inmediatas para garantizar la seguridad de todo el ambiente.
El Gobierno de Neuquén desplegó un gran operativo de emergencia tras confirmar una actividad de escasas proporciones en las inmediaciones del volcán Auca Mahuida. Este imponente macizo se ubica a unos cuarenta kilómetros de Rincón de los Sauces, donde ya iniciaron las rigurosas investigaciones geológicas pertinentes sobre su posible origen.
IMPORTANTE: Brasil vs. Escocia, en riesgo por un insólito motivo: FIFA podría suspender el partido
Qué medidas preventivas dispuso el Gobierno
A partir de la anómala situación registrada en la zona, la administración provincial ordenó una serie de acciones inmediatas orientadas a resguardar a las personas y al ecosistema natural. Las autoridades llevaron tranquilidad a la población y aclararon que desde el domingo no se han detectado variaciones de peligro.
Entre las principales medidas implementadas se destacan:
-
Realizar una telemetría constante en el único punto de origen, el cual presenta una irradiación de calor de dos metros de ancho por cuatro de largo.
Establecer un perímetro de seguridad de dos kilómetros con un retén preventivo, coordinado en conjunto por Protección Civil de la provincia y Defensa Civil del municipio.
Iniciar consultas con especialistas e implementar un riguroso monitoreo de la actividad sísmica a cargo del Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar).
Mantener la ubicación geográfica bajo estricta reserva para preservar el lugar y asegurar su correcto estudio científico.
Asimismo, los funcionarios aseguraron que, debido a las características actuales del fenómeno, no existe riesgo de afectación a las poblaciones cercanas ni a los yacimientos de actividad hidrocarburífera no convencional de la región.
El valor ecológico del Parque provincial Auca Mahuida
El macizo se encuentra íntegramente dentro del Área Natural Protegida Auca Mahuida, considerada una de las piezas más estratégicas de todo el sistema de conservación provincial.
Este sitio protege más de 77.000 hectáreas en los departamentos de Añelo y Pehuenches. Gracias a su amplio gradiente altitudinal, el lugar alberga una valiosa combinación de ambientes que unen el Monte y la Estepa Patagónica, consolidándose como un territorio de inmenso valor ecológico para la provincia del Neuquén.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario