El Gobierno dispuso medidas intempestivas para la ciudadanía por un volcán

Realizar una telemetría constante en el único punto de origen, el cual presenta una irradiación de calor de dos metros de ancho por cuatro de largo.

Establecer un perímetro de seguridad de dos kilómetros con un retén preventivo, coordinado en conjunto por Protección Civil de la provincia y Defensa Civil del municipio.

Iniciar consultas con especialistas e implementar un riguroso monitoreo de la actividad sísmica a cargo del Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar).

Mantener la ubicación geográfica bajo estricta reserva para preservar el lugar y asegurar su correcto estudio científico.

Asimismo, los funcionarios aseguraron que, debido a las características actuales del fenómeno, no existe riesgo de afectación a las poblaciones cercanas ni a los yacimientos de actividad hidrocarburífera no convencional de la región.

El valor ecológico del Parque provincial Auca Mahuida

El macizo se encuentra íntegramente dentro del Área Natural Protegida Auca Mahuida, considerada una de las piezas más estratégicas de todo el sistema de conservación provincial.

Este sitio protege más de 77.000 hectáreas en los departamentos de Añelo y Pehuenches. Gracias a su amplio gradiente altitudinal, el lugar alberga una valiosa combinación de ambientes que unen el Monte y la Estepa Patagónica, consolidándose como un territorio de inmenso valor ecológico para la provincia del Neuquén.