Alerta en Neuquén por un volcán chileno que lanzó cenizas

El especialista, en declaraciones recogidas por La Mañana de Neuquén, detalló que la columna duró apenas “un par de minutos” y pudo observarse desde puntos cercanos al volcán, alcanzando una altura de 240 metros.

En relación con la alerta técnica amarilla, Berríos transmitió tranquilidad y aseguró que “es esperable que tenga este tipo de manifestaciones superficiales que ocurran en el volcán, con este nivel de altura y tiempo de duración, lo cual no significa ningún tipo de riesgo o peligro para las personas que habitan o transitan por este lugar”.

Desde Sernageomin se informa que el complejo volcánico Nevados de Chillán es el único volcán activo de la región de Ñuble.

“Se considera dentro de la categoría de volcanes de muy alto riesgo, según ranking vigente elaborado por SERNAGEOMIN (posición No. 10). Es un volcán que presenta una alta recurrencia eruptiva, siendo su último ciclo eruptivo el que se extendió entre los años 2016 y 2022”, detalla el organismo chileno.