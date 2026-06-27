Alerta en Neuquén por un volcán chileno que lanzó cenizas
Observaron cenizas que salían del Volcán Nevados del Chillán durante el viernes y eso motivó la declaración de alerta. Los detalles.
Durante este viernes, un grupo de turistas logró registrar en video la emisión de cenizas provenientes del Volcán Nevados del Chillán. La fumarola fue visible en la región chilena de Ñuble, pero el evento podría tener repercusiones en el norte de la provincia de Neuquén debido a la proximidad geográfica entre ambas zonas.
La región de Ñuble se sitúa a la misma latitud que varias localidades del norte neuquino. Según publicó el diario La Mañana de Neuquén, el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (Sernageomin) confirmó actividad en el cráter Nicanor de dicho complejo volcánico, con dispersión de material piroclástico incluida.
El macizo fue elevado a alerta amarilla, aunque las autoridades trasandinas precisaron que el comportamiento observado se mantiene dentro de los rangos previstos.
“El llamado es a mantener la calma; esto está dentro de los cursos normales de este tipo de alertas. Nosotros estamos monitoreando la situación, y el llamado también es a informarse por los canales oficiales”, declaró a BioBioChile el delegado presidencial regional de Ñuble, Diego Sepúlveda.
Por su parte, Pedro Berríos, jefe de la unidad de Emergencias de Sernageomin, señaló que “a las 11 de esta mañana, el OVDAS (Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur) reportó la emisión de un pulso de cenizas desde el Complejo Nevados de Chillán”.
El especialista, en declaraciones recogidas por La Mañana de Neuquén, detalló que la columna duró apenas “un par de minutos” y pudo observarse desde puntos cercanos al volcán, alcanzando una altura de 240 metros.
En relación con la alerta técnica amarilla, Berríos transmitió tranquilidad y aseguró que “es esperable que tenga este tipo de manifestaciones superficiales que ocurran en el volcán, con este nivel de altura y tiempo de duración, lo cual no significa ningún tipo de riesgo o peligro para las personas que habitan o transitan por este lugar”.
Desde Sernageomin se informa que el complejo volcánico Nevados de Chillán es el único volcán activo de la región de Ñuble.
“Se considera dentro de la categoría de volcanes de muy alto riesgo, según ranking vigente elaborado por SERNAGEOMIN (posición No. 10). Es un volcán que presenta una alta recurrencia eruptiva, siendo su último ciclo eruptivo el que se extendió entre los años 2016 y 2022”, detalla el organismo chileno.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario