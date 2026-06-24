El volcán Auca Mahuida registró actividad y disponen medidas preventivas

Dentro de las medidas se solicitó realizar una telemetría constante en el único punto de origen donde se produjo la irradiación de calor y se iniciarán consultas con especialistas para determinar antecedentes y posibles orígenes de la actividad.

En paralelo, el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) realizará un monitoreo de la actividad sísmica del sitio.

Embed

Si bien aclararon que la anomalía no representa riesgo para la población ni los yacimientos cercanos, por cuestiones de seguridad se estableció un perímetro de seguridad con un retén preventivo, que será coordinado por el área de Protección Civil de la provincia y Defensa Civil del municipio de Rincón de los Sauces, con el objetivo de evitar la circulación de particulares en un radio de 2 kilómetros.

Las particulares características del volcán Auca Mahuida

volcán Auca Mahuida Neuquén Alrededor del volcán se encuentra el Área Natural Protegida Auca Mahuida

El Auca Mahuida es un volcán ubicado en el noreste de la provincia de Neuquén, dentro de la región volcánica conocida como Payenia. Se trata de un volcán tipo escudo, una formación poco común en Argentina, que alcanza aproximadamente los 2.250 metros de altura y domina una extensa meseta patagónica. Los estudios geológicos indican que se formó entre hace 1,8 y 1 millón de años.

"Auca Mahuida" proviene del mapuche y suele traducirse como "montaña rebelde". Es uno de los accidentes geográficos más característicos del este neuquino.

A su vez, uno de los aspectos más importantes de Auca Mahuida es su enorme riqueza fósil. En la zona se encontraron nidos de dinosaurios saurópodos, huevos fósiles muy bien conservados, restos de reptiles y otras especies prehistóricas.

En 1996, alrededor del volcán se creó el Área Natural Protegida Auca Mahuida, que abarca más de 77.000 hectáreas. La reserva protege ambientes del Monte y de la estepa patagónica, considerados de gran valor ecológico.