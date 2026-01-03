Nicolás Maduro llegó a Nueva York para ser condenado por Estados Unidos por narcoterrorismo
El ahora ex presidente de Venezuela fue capturado por Donald Trump en la madrugada de este 3 de enero y ahora llegó a Nueva York. Así fue su salida del avión.
La captura de Nicolás Maduro no es un evento aislado, sino el desenlace de un asedio estratégico que Estados Unidos venía gestando desde hace meses. El despliegue naval en el Caribe, que inicialmente fue presentado como una operación antinarcóticos de rutina, resultó ser el cerco final sobre el Palacio de Miraflores.
Durante semanas, la inteligencia estadounidense y las fuerzas especiales mantuvieron un monitoreo constante, asfixiando las rutas de escape del líder chavista y preparando el terreno para la Operación "Lanza del Sur".
El destino de Maduro ha sido trazado con precisión quirúrgica: Nueva York. La elección de esta jurisdicción no es casual, ya que es donde se radican las causas más pesadas por narcotráfico y lavado de dinero. El exmandatario será recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, una de las cárceles más severas del mundo, conocida por albergar a figuras como "El Chapo" Guzmán y haber sido el escenario del polémico final de Jeffrey Epstein.
Bajo un régimen de aislamiento extremo, Maduro enfrentará un proceso judicial que, de concretarse con la severidad esperada, podría resultar en una condena de 50 años de prisión.
Los cuatro cargos principales que pesan sobre él—vínculos con el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, lavado de activos y uso de armas de guerra—constituyen un expediente que el Departamento de Justicia robusteció durante años. Con esta sentencia proyectada, Estados Unidos busca enviar un mensaje contundente sobre el costo de desafiar el orden democrático regional y los vínculos con el crimen organizado transnacional.
El aterrizaje en EE. UU. a las 17:00 y la lectura de cargos en pista
A las 17:00 horas de Nueva York, el avión de las fuerzas especiales estadounidenses que transportaba a Nicolás Maduro aterrizó en un aeropuerto privado de las afueras de la ciudad. Bajo un operativo de seguridad sin precedentes en suelo norteamericano, la aeronave permanece en pista por razones de protocolo y seguridad nacional. En este momento, funcionarios judiciales le están realizando la lectura formal de cargos a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, dentro de la propia cabina del avión.
A pesar de la contundencia de los hechos y de encontrarse bajo custodia federal, Maduro aún no ha emitido ningún comunicado oficial que anuncie su renuncia o salida formal del gobierno de Venezuela. Esta situación genera una paradoja jurídica y política: mientras el líder está siendo procesado en Nueva York como un criminal común, técnicamente no ha cedido el mando, lo que profundiza el vacío de poder en Caracas y mantiene al mundo en vilo sobre quién tomará las riendas del Estado venezolano en las próximas horas.
NOTICIA EN DESARROLLO.
