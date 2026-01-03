Nicolás Maduro llegó a Nueva York para ser condenado por Estados Unidos por narcoterrorismo

El aterrizaje en EE. UU. a las 17:00 y la lectura de cargos en pista

A las 17:00 horas de Nueva York, el avión de las fuerzas especiales estadounidenses que transportaba a Nicolás Maduro aterrizó en un aeropuerto privado de las afueras de la ciudad. Bajo un operativo de seguridad sin precedentes en suelo norteamericano, la aeronave permanece en pista por razones de protocolo y seguridad nacional. En este momento, funcionarios judiciales le están realizando la lectura formal de cargos a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, dentro de la propia cabina del avión.

A pesar de la contundencia de los hechos y de encontrarse bajo custodia federal, Maduro aún no ha emitido ningún comunicado oficial que anuncie su renuncia o salida formal del gobierno de Venezuela. Esta situación genera una paradoja jurídica y política: mientras el líder está siendo procesado en Nueva York como un criminal común, técnicamente no ha cedido el mando, lo que profundiza el vacío de poder en Caracas y mantiene al mundo en vilo sobre quién tomará las riendas del Estado venezolano en las próximas horas.

NOTICIA EN DESARROLLO.