Nicolás Maduro apuntó contra Javier Milei por ciberataques a Venezuela: "Gastó u$s100 millones..."

Tras señalar que su país está recibiendo "ataques brutales de granjas de bots de España, México y Argentina", Maduro explicó que las granjas de bots funcionan con miles de "teléfonos falsos" que son dirigidos desde una computadora para manipular cuentas de redes sociales con la finalidad de atacar un determinado objetivo.

"Son ataques por cientos de miles a cuentas, por ejemplo, en el programa de Diosdado, el miércoles fue atacado desde España, Argentina y México, granjas de bot que tienen su huella tecnológica que dice que la granja sale de una fuente IP y de Internet de estos tres países", precisó.

Señaló que el ataque fue contra "más de 106 sitios electrónicos digitales" de Venezuela y recordó que durante la campaña electoral del año pasado, quien sería finalmente Presidente argentino utilizó una "granja" que contaba con "20 mil teléfonos" y que "llegó a tener hasta 100 cuentas por cada uno".

"Él simulaba el clima en las redes sociales de que todo el mundo escribía a su favor y compró a todos los influencers importantes de la Argentina y varios del exterior. ¿Les parece similar a lo que han hecho con Venezuela todos estos días?", se preguntó Maduro.

maduro contra milei.mp4

Maduro vs Milei: la virulencia de una pelea sin fin

No es la primera vez —ni será la última— que Nicolás Maduro ataca a Javier Milei ni que Milei ataque a Maduro; la batalla discursiva y mediática se remonta a la campaña electoral argentina del año pasado y promete extenderse mientras ambos presidan sus respectivas naciones.

Uno de los rounds más virulentos se produjo a fines del mes pasado, cuando tras proclamar su victoria en las elecciones venezolanas y en medio de los cuestionamientos de la oposición de su país, Maduro dedicó parte de su discurso a confrontar con Milei.

"Desde Caracas digo: no al nazi-fascista de Milei. Tiene cara de monstruo, además. Es feo, estúpido. No me aguantas un round, bicho cobarde", dijo el presidente venezolano de su par argentino, quien horas antes había concedido el triunfo electoral a Edmundo González Urrutia, candidato de la líder opositora María Corina Machado.