Guillermo Francos confirmó que Nicolás Posse conocía la agenda privada de Sandra Pettovello

“Yo creo que, en algún momento de estos seis meses, él y el Presidente sintieron que era necesario un cambio de aire y Posse presentó su renuncia", afirmó Francos en una entrevista con TN.

Sobre la posibilidad de que Posse espiara a ministros, Francos fue contundente: "No, no lo creo. Yo no tengo ninguna... Son los rumores, pero yo no me guío por rumores. Si hay alguien que tiene que formular alguna denuncia sobre eso, la formulará", declaró el jefe de Gabinete.

La frase por la que acusan a Nicolás Posse de espiar a Sandra Pettovello

Los rumores sobre los motivos de la renuncia del ex funcionario surgieron hace algunas semanas. Con el paso de los días y su renuncia confirmada, las versiones persisten, alimentadas por supuestas situaciones que sucedieron dentro del Gobierno y que llamaron la atención.

Una situación en particular que generó dudas involucra a Sandra Pettovello. Según el rumor, Posse le deseó “buen viaje” a la ministra antes de que ella partiera hacia Punta del Este en un viaje privado del cual no le había informado a nadie dentro del Gobierno.

Al parecer, este hecho fue contado por la Pettovello había comentado en varias ocasiones. Ante esto, Francos explicó: "Bueno, eso lo contó una ministra, pero bueno, eso no quiere decir que la estuvieran espiando. Puede ser que él tuviera la información por alguien de que se iba el fin de semana".

Al ser consultado directamente si Posse le dijo a Pettovello "buen viaje", Francos respondió: "Entiendo que sí porque lo escuché en reiteradas oportunidades de los medios".