¿No hay plata? Tras comprar los F-16, ahora Milei pagará U$S 33 millones para entrenar pilotos
Mientras ajusta a jubilados, trabajadores y discapacitados, el gobierno destina millones de dólares en contratos militares con los Estados Unidos en función de su estrecho alineamiento con Donald Trump.
El Departamento de Guerra de Estados Unidos oficializó que la firma Top Aces Corp., de Mesa, Arizona, se adjudicó el contrato por el que el gobierno de Javier Milei pagará poco más de 33 millones de dólares para capacitar “pilotos instructores de F-16, lo que permite a los pilotos de países socios alcanzar una capacidad operativa independiente fuera del territorio continental de EEUU”, según explica la información oficial.
Según recordó Ámbito, se trata de las unidades compradas a Dinamarca, que, según comunicó el entonces vocero Manuel Adorni iban a ser formados por un simulador que iba a llegar al país. “Este año va a llegar el simulador a la Argentina para que los pilotos se puedan capacitar y pilotar los F16, esa capacitación dura el plazo de un año, y a partir de allí recibiremos efectivamente los aviones”, dijo.
De acuerdo con lo que pudo verificar ese medio, en función de lo publicado recientemente por el Departamento de Guerra estadounidense, 22 de los 33 millones de dólares se abonarán a Top Aces durante este año. Ahora, se sabe que “el trabajo se realizará en Argentina y se espera que concluya para el 30 de junio de 2029. Este contrato implica Ventas Militares Extranjeras a Argentina. Este contrato fue una adquisición dirigida”.
Fuentes oficiales indicaron que en los próximos días una delegación de instructores de Top Aces desembarcará en el Área de Material Río Cuarto, Córdoba, para iniciar el proceso de formación de los pilotos argentinos.
El 16 abril de 2024, a poco más de tres meses de haber asumido, el entonces ministro de Defensa Luis Petri firmó en Dinamarca el acuerdo para la adquisición de 24 aviones de combate F-16 de capacidad supersónica, que posibilitarán “garantizar el control del espacio aéreo argentino y tener respuesta inmediata ante cualquier amenaza”. A tono con su prédica habitual, subrayó que se trata de la “adquisición militar más importante de los últimos 50 años de historia argentina”.
Semanas antes, el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, aseguró que “nuestros aviones F-16 están siendo gradualmente eliminados en favor de los nuevos aviones de combate F-35. Dinamarca donó 19 aviones F-16 a Ucrania y el gobierno ha decidido vender 24 aviones de combate daneses F-16 a la Argentina”.
A medida que pasaron los meses, se supo que crecía el enojo dentro de las Fuerzas Armadas porque el gobierno nacional le había concedido a Gran Bretaña que los F-16 no tengan radares para vigilar las Islas Malvinas. El F-16 es un modelo diseñado en la década de 1970, el cual estuvo en servicio operativo desde 1978. Según la información oficial, es reconocido por su agilidad y su facilidad a la hora de maniobrar, lo que lo convierte en una aeronave altamente efectiva en combate.
