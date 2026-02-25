¿No hay plata? Tras comprar los F-16, ahora Milei pagará U$S 33 millones para entrenar pilotos

petri

Semanas antes, el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, aseguró que “nuestros aviones F-16 están siendo gradualmente eliminados en favor de los nuevos aviones de combate F-35. Dinamarca donó 19 aviones F-16 a Ucrania y el gobierno ha decidido vender 24 aviones de combate daneses F-16 a la Argentina”.

A medida que pasaron los meses, se supo que crecía el enojo dentro de las Fuerzas Armadas porque el gobierno nacional le había concedido a Gran Bretaña que los F-16 no tengan radares para vigilar las Islas Malvinas. El F-16 es un modelo diseñado en la década de 1970, el cual estuvo en servicio operativo desde 1978. Según la información oficial, es reconocido por su agilidad y su facilidad a la hora de maniobrar, lo que lo convierte en una aeronave altamente efectiva en combate.