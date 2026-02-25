Foro Permanente Discapacidad denuncia que persiste la crisis del sistema prestacional

Incluir Salud: deuda y parálisis operativa

La situación se agrava por el "persistente atraso en los pagos" del Programa Federal Incluir Salud, que ahora depende de la Secretaría Nacional de Discapacidad.

La gacetilla es lapidaria: muchos prestadores no perciben pagos desde octubre de 2025, lo que significa que han tenido que costear salarios, aguinaldos y vacaciones con recursos propios que ya no poseen.

Meses adeudados: Octubre y Noviembre de 2025 (pese a tener presupuesto asignado).

Trabas burocráticas: La facturación de diciembre y enero no ha sido procesada por "dificultades operativas" del organismo.

Consecuencia: Los aumentos anunciados por el Gobierno no tienen impacto real porque, sencillamente, el dinero no llega a las instituciones.

Un reclamo que llega a la Justicia

Desde el sector rechazan que la crisis se deba a la "falta de recursos", atribuyéndola a decisiones políticas de ajuste sin previsión. Ante la falta de respuesta del Poder Ejecutivo, el Foro Permanente de Discapacidad ha solicitado la intervención del Poder Judicial para que haga cumplir el espíritu de la Ley 27.793 y garantice el derecho constitucional a la salud y protección de las personas con discapacidad.