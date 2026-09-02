Licuación libertaria: con el salario mínimo de Javier Milei se compran 4 veces menos de pan que hace 10 años
Javier Milei y Luis Caputo aprobaron una irrisoria suba de apenas $7 mil al Salario Mínimo, Vital y Móvil cuyo poder adquisitivo está en mínimos históricos.
El gobierno de Javier Milei y Luis Caputo oficializaron este miércoles la irrisoria suba de apenas 7 mil pesos al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) que, de esta manera, ascenderá en septiembre a 383.800 pesos, una tercera parte del nivel que debería tener para recuperar el poder adquisitivo que tenía al momento del inicio de la gestión libertaria. Es sabido que el tándem Milei - Caputo hicieron de la licuación de los salarios una de las patas fundamentales de su política de desinflación. Pero el derrumbe que viene experimentando el SMVM, no tiene parangón.
Por medio de la Resolución 4/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial el Gobierno estableció este miércoles las subas escalonadas que tendrá el SMVM entre septiembre y abril próximo. A la suba de 7 mil pesos en septiembe se sumarán montos también muy bajos hasta llegar, en abril del próximo año, a los 437 mil pesos. Es decir que el SMVM subirá en ocho meses apenas 60.200 pesos.
El SMVM subirá a 391.200 pesos desde octubre; 398.800 pesos desde noviembre y 406.400 pesos desde diciembre. La escala continuará en 2027 con nuevos tramos: 414.200 pesos a partir de enero; 422 mil pesos desde febrero; 429.600 pesos desde marzo y 437 mil pesos desde abril.
Un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) reveló que con el SMVM hoy se compran cuatro veces menos de pan que hace 10 años.
En lo que va de la gestión libertaria el poder adquisitivo del SMVM resulta 60% menor que el de 2015 y se ubica 20% por debajo de los niveles de la década de 1990, advierte ese mismo informe. "El fuerte impacto inflacionario de los primeros meses provocó un retroceso inicial del 30% que no fue revertido; por el contrario, desde hace dos años se registran contracciones mensuales consecutivas", y señala que el SMVM se encuentra en mínimos históricos que lo ubican incluso por debajo de los niveles que mostraba durante la crisis de la etapa final del gobierno de Mauricio Macri e incluso del registardo durante la pandemia.
Y advierte que "para dimensionar de manera directa la magnitud de este retroceso, cabe señalar que si el salario mínimo hubiera acompañado la inflación desde 2015 sin perder poder adquisitivo, hoy se ubicaría en torno a los 955 mil pesos".
De acuerdo con CIFRA-CTA una forma más clara de medir el impacto de esta caída es contrastar el salario con alimentos esenciales. Hace diez años, en junio de 2016, una hora de salario mínimo equivalía a un kilo de pan; hoy se requieren dos horas y media de trabajo para comprar un kilo de pan. La brecha es aún mayor en productos como la carne picada, donde se pasó de requerir dos horas de trabajo en 2016 a prácticamente 6 horas en la actualidad.
La fuerte devaluación del SMVM se evidencia también en relación con los servicios, entre ellos el transporte público. En 2016 se pagaba un viaje de ida y vuelta en subte con 15 minutos de trabajo percibiendo el SMVM; hoy para pagar el mismo viaje sería necesario trabajar 1 hora y 41 minutos a ese salario.
En tanto cada vez son menores los porcentajes de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide el umbral por debajo del cual se cae en la indigencia y de la Canasta Básica Total (CBT), que marca el nivel de pobreza, que logran cubrirse con el SMVM.
En junio pasado, la CBA para una familia compuesta por dos adultos y dos niños alcanzó los 690 mil pesos mientras el SMVM sigue en 367.800 pesos, es decir que alcanza para cubrir apenas poco más de la mitad de la CBA. En ese mismo mes se necesitaron más de 4 SMVM para alcanzar la línea de pobreza de esa misma "familia tipo", que se ubicó en 1,5 millones de pesos.
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