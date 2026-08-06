"¡Nos tiran a nosotros!": el relato en vivo de Nicolás Munafó cuando la Policía reprimió a C5N en elCongreso

Minutos después, mientras intentaba relatar la situación en medio del caos vehicular y la humareda de los gases, Munafó cuestionó la falta de resguardo y el peligro al que exponían tanto a los trabajadores de prensa como a los transeúntes.

"La cantidad terrible de autos que transitan por la 9 de Julio y así y todo le tiran a la prensa", denunció el cronista, evidenciando el descontrol del operativo montado en el centro porteño.