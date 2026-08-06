"¡Nos tiran a nosotros!": el relato en vivo de Nicolás Munafó cuando la Policía reprimió a C5N en elCongreso
En medio de la cobertura de la represión en las inmediaciones del Congreso, el cronista del canal de noticias quedó en la mira de las fuerzas de seguridad.
La cobertura periodística de la masiva protesta y posterior represión policial en las inmediaciones del Congreso de la Nación escaló a niveles de extrema tensión este jueves, cuando el propio equipo de C5N se convirtió en blanco directo del operativo de seguridad.
La tensión escaló este jueves en el marco de la movilización convocada en simultáneo con el tratamiento en el Senado de la Ley de Propiedad Privada, luego del revés que recibió el Gobieron a la polémica Ley de Tierras.
En este marco, mientras transmitía en vivo los incidentes y el accionar de las fuerzas federales, el periodista Nicolás Munafó interrumpió su relato al percatarse de que los efectivos policiales habían comenzado a disparar balas de goma hacia la zona donde se ubicaban los cronistas y camarógrafos, a pesar de que ya prácticamente no quedaban manifestantes en el lugar.
El ataque a C5N en vivo durante la represión en el Congreso
Visiblemente indignado y obligado a resguardarse en plena transmisión, el movilero de C5N volcó al aire su repudio por el accionar desmedido de la fuerza.
"¡Pará, hijo de puta... nos tiran a nosotros... directamente a nosotros nos tiran los efectivos cuando prácticamente no queda nadie!", exclamó al aire el periodista al ver que los uniformados empezaron a apuntar donde están los medios y a tirar las balas de goma hacia el cuerpo de los periodistas.
Minutos después, mientras intentaba relatar la situación en medio del caos vehicular y la humareda de los gases, Munafó cuestionó la falta de resguardo y el peligro al que exponían tanto a los trabajadores de prensa como a los transeúntes.
"La cantidad terrible de autos que transitan por la 9 de Julio y así y todo le tiran a la prensa", denunció el cronista, evidenciando el descontrol del operativo montado en el centro porteño.
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