"Nocivo como comadreja en gallinero": así calificó Francisco Paoltroni a Santiago Caputo tras su expulsión

En este sentido, el senador dialogó con Jorge Rial por C5N, donde ratificó su apoyo a Javier Milei, aunque liquidó a Santiago Caputo: "Es más nocivo que comadreja en gallinero", aseguró, para referirse al principal asesor del Presidente. En este sentido, manifestó que "Santiago Caputo es quien le hace tomar malas decisiones" al jefe de Estado, al mismo tiempo que advirtió que continuará en contra de la SIDE, una idea del asesor.

En torno a su expulsión del bloque de senadores libertarios, señaló: "Son decisiones que ha tomado la mayoría y esto funciona así Jorge. Yo fiel a las ideas y al mandato popular que es lo que propusimos en campaña, y no me corro de eso".

"Yo no tengo problema con nadie. El problema lo tienen conmigo aquellos que dicen una cosa y hacen otra, yo hago lo que digo y cumplo mi palabra", sostuvo. "El Presidente es un académico, pero se está respaldando en gente que en vez de ayudarlo lo está perjudicando", lanzó.

Seguidamente, manifestó que "Cuando uno equivoca el rumbo, tenés que corregir. He fundado 5 PyMEs en mi vida, me equivoqué mucho pero fui corrigiendo permanentemente el rumbo. Y eso es lo que te hace crecer. Acá no existe el que no se equivoca, existe el que se equivoca, aprende de los errores y cada vez se vuelve mejor", dijo en referencia al andar de la gestión libertaria.

"Victoria Villarruel y Mauricio Macri le darían mucha sustentabilidad y cordura al Gobierno, y que desaparezcan los Santiaguito Caputo y los Dan", concluyó.

Embed - FRANCISCO PAOLTRONI, mano a mano con JORGE RIAL | ARGENZUELA