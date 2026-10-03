Nueva baja en el Gobierno: renunció Claudia Testa, subsecretaria de Relaciones del Trabajo

Mariano Sartoris, su reemplazante, es un abogado que ya integraba la estructura del Ministerio de Capital Humano. Se había desempeñado como subsecretario de Gestión Administrativa de Trabajo, Empleo y Seguridad Social durante la gestión de Cordero y, en junio pasado, fue designado subsecretario Legal de la cartera tras la absorción de las áreas jurídicas y administrativas . Con su llegada, Sartoris se convierte en el sexto funcionario en ocupar la Subsecretaría de Trabajo desde diciembre de 2023.