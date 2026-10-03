Nueva baja en el Gobierno: renunció Claudia Testa, subsecretaria de Relaciones del Trabajo
La subsecretaria de Relaciones del Trabajo, Claudia Testa, presentó su renuncia indeclinable. Mariano Sartoris, abogado de confianza de Pettovello, ocupará su lugar.
La abogada dejó la Subsecretaría de Relaciones de Trabajo en medio de un esquema de reestructuración en el Ministerio de Capital Humano. Claudia Testa formalizó este viernes su salida de la Subsecretaría de Relaciones del Trabajo mediante una carta que contenía su “renuncia indeclinable”. De esta manera, la abogada dejó de integrar la estructura de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, organismo que dirige Julio Cordero y que responde al Ministerio de Capital Humano, cartera encabezada por Sandra Pettovello.
Quién reemplaza a Claudia Testa
Su puesto será ocupado por Mariano Sartoris, un abogado que se venía desempeñando como subsecretario Legal de Capital Humano y que goza de la plena confianza de la ministra Pettovello . Sartoris iniciará sus nuevas funciones el próximo lunes.
La ahora exfuncionaria había llegado a la gestión libertaria a fines de 2024. Su designación oficial se instrumentó a través del Decreto 31/2025, publicado en enero de este año pero con retroactividad al 10 de diciembre del año pasado . Abogada con extensa trayectoria en el fuero de relaciones laborales de la Ciudad de Buenos Aires, Testa ocupó la segunda línea de la Secretaría y tuvo intervención directa en paritarias, mediaciones colectivas y conflictos sindicales.
Una de sus últimas gestiones de relevancia en el cargo ocurrió el pasado 29 de septiembre, cuando encabezó una audiencia para recibir a representantes de trabajadores despedidos de la aerolínea Flybondi, quienes reclamaban la mediación oficial por indemnizaciones y salarios impagos.
Mariano Sartoris, su reemplazante, es un abogado que ya integraba la estructura del Ministerio de Capital Humano. Se había desempeñado como subsecretario de Gestión Administrativa de Trabajo, Empleo y Seguridad Social durante la gestión de Cordero y, en junio pasado, fue designado subsecretario Legal de la cartera tras la absorción de las áreas jurídicas y administrativas . Con su llegada, Sartoris se convierte en el sexto funcionario en ocupar la Subsecretaría de Trabajo desde diciembre de 2023.
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