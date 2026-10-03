Felipe Núñez, asesor de Luis Caputo, apuntó contra Jorge García Cuerva: "Menos política y más Dios"
El director del BICE y asesor de Caputo cuestionó al arzobispo de Buenos Aires por describir una Argentina “herida” y “dividida”.
En la previa a la llegada del papa León XIV, la Iglesia alertó por el aumento de la pobreza en el país. Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor de Luis Caputo, volvió al centro de la escena pública. En esta ocasión, utilizó sus redes sociales para cruzar a Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, después de que el religioso describiera una Argentina “herida” y “dividida”, atravesada por la pobreza, la grieta y la intolerancia.
“Como católico estoy cansado de este tipo. Menos política y más predicar la palabra de Dios, Cuerva”, disparó Núñez.
La Casa Rosada evita un confrontación directa con la Iglesia, por eso la orden que impartieron a sus ministros y secretarios para sostener “sin politizar” el vínculo con el clero sigue vigente. Solo habilitan que las segundas líneas salgan a contestar, mientras que las primeras se mantienen al margen. De ese esquema nace el episodio protagonizado por Felipe Núñez, asesor de Luis Caputo, que arremetió con dureza en Twitter contra el arzobispo porteño. Núñez forma parte de las tropas de Santiago Caputo y goza de la confianza del grupo de tuiteros de Daniel Parisini, conocido como “Gordo Dan”.
Qué le reclamó Felipe Núñez a Jorge García Cuerva
Las declaraciones del arzobispo surgieron en la antesala de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, que se llevará a cabo este fin de semana. Al referirse a la próxima visita del papa León XIV, García Cuerva sostuvo que el Pontífice “se va a encontrar con una Argentina herida, una Argentina dividida, con esa famosa grieta”. Además, señaló que en la sociedad “la descalificación y la intolerancia están a la orden del día”.
El arzobispo también afirmó que el Papa hallará “una Argentina donde duele un porcentaje muy grande de hermanos que la están pasando mal, de hermanos muy pobres desde hace muchos años, una Argentina que está en crisis hace muchos años”. Recordó una frase de su abuelo: “Cuando vos crezcas, seguramente Argentina va a salir adelante”. Y agregó: “Yo ya crecí y la Argentina sigue en esa situación”.
Estos dichos llegaron tras la difusión de los últimos datos oficiales del INDEC sobre pobreza, que indican que el 32,3% de las personas quedó por debajo de la línea de pobreza durante el primer semestre de 2026, mientras que la indigencia alcanzó al 7,5%.
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