Felipe Núñez, asesor de Luis Caputo, apuntó contra Jorge García Cuerva: "Menos política y más Dios"

La Casa Rosada evita un confrontación directa con la Iglesia, por eso la orden que impartieron a sus ministros y secretarios para sostener “sin politizar” el vínculo con el clero sigue vigente. Solo habilitan que las segundas líneas salgan a contestar, mientras que las primeras se mantienen al margen. De ese esquema nace el episodio protagonizado por Felipe Núñez, asesor de Luis Caputo, que arremetió con dureza en Twitter contra el arzobispo porteño. Núñez forma parte de las tropas de Santiago Caputo y goza de la confianza del grupo de tuiteros de Daniel Parisini, conocido como “Gordo Dan”.