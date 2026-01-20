Furia en los fans: el nombre prohibido que lanzó Marcos Aramburu al hablar del casamiento de Lali Espósito
Sin querer, el integrante de Industria Nacional habló del compromiso de Pedro Rosemblat con la artista pop y se metió en una gran polémica.
El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat dio de qué hablar. Es que el anuncio tomó a todos por sorpresa, pero más fue la emoción y provocó que el mundo del espectáculo opine y especule en cómo será la ceremonia.
En las últimas horas, Marcos Aramburu, integrante de Industria Nacional, programa del canal de streaming Gelatina, se refirió al tema y, sin darse cuenta, mencionó a Mariano Martínez, lo que enfureció a las fans de Lali.
Es que durante el vivo, la mesa comenzó a especular en cómo sería el casamiento y evaluaron la posiblidad de que haya juegos divertidos para que todos los invitados interactúen.
En ese momento, Marcos propuso que el casamiento de tenga "dos sombreros" con los nombres de los invitados de cada uno, y que suban en parejas a "hacer algo". En medio de la situación, comenzaron a mencionar famosos y la polémica llegó.
Mientras se reía por lo que estaban imaginando, soltó el nombre de Mariano Martínez, lo que provocó indignación. Es que la artista pop y el actor tuvieron una relación años atrás, mientras protagonizaban la novela Esperanza Mía y todo terminó de la peor manera.
De hecho, hubo versiones que daban a entender que Martínez había ejercido violencia sobre Lali, sumado a algunos polémicos videos que se dieron a conocer a medida que el tiempo pasó.
Es por eso que los seguidores de la cantante no quieren al actor y rápidamente lo hicieron saber. "Mariano Martinez tiró, no conocen nada a Lali?", "Primer desinvitado: Marcos Aramburu", "Creo que Mariano Martínez no estaría siendo uno de los invitados pero como no soy Lali ni Pepe no opino" y "Justo Mariano Martinez!!", fueron algunos de los comentarios que se pudieron ver en las redes sociales oficiales del canal de streaming.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario