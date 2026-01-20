Furia en los fans: el nombre prohibido que lanzó Marcos Aramburu al hablar del casamiento de Lali Espósito

De hecho, hubo versiones que daban a entender que Martínez había ejercido violencia sobre Lali, sumado a algunos polémicos videos que se dieron a conocer a medida que el tiempo pasó.

Es por eso que los seguidores de la cantante no quieren al actor y rápidamente lo hicieron saber. "Mariano Martinez tiró, no conocen nada a Lali?", "Primer desinvitado: Marcos Aramburu", "Creo que Mariano Martínez no estaría siendo uno de los invitados pero como no soy Lali ni Pepe no opino" y "Justo Mariano Martinez!!", fueron algunos de los comentarios que se pudieron ver en las redes sociales oficiales del canal de streaming.