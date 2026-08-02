"¿Prefiere que lo roben?": Javier Milei reconoció a los gritos tener "formas horribles"

"Rompimos el techo histórico"

Con la mira puesta en los próximos años, Milei anticipó una etapa de despegue sostenido para el país, desestimando la búsqueda de soluciones mágicas. "Producto de lo que ya hemos hecho, la actividad económica y el PBI rompieron su techo histórico, y vamos a tener tres años seguidos de crecimiento por primera vez en 15 años", resaltó con optimismo.

Finalmente, el mandatario reconoció que el proceso de reconstrucción demanda un esfuerzo prolongado: "Arreglar en dos años lo que se rompió en un siglo lleva tiempo, y no le vamos a mentir a la gente con atajos. Estamos poniendo a la Argentina de pie, pero paso a paso, haciendo los deberes", concluyó.

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