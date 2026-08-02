"¿Prefiere que lo roben?": Javier Milei reconoció a los gritos tener "formas horribles"
El Presidente se refirió a sus polémicos modos, defendió con dureza el rumbo económico de su gestión y otra vez cruzó al sector artístico.
En una nueva entrevista grabada con periodistas amigos, el presidente Javier Milei volvió a dejar fuertes declaraciones sobre el escenario político, social y económico del país, defendiendo sin matices los supuestos resultados de su administración y cuestionando a quienes lo critican por sus formas.
En diálogo con Luis Majul, lejos de suavizar su estilo confrontativo, el mandatario interpeló directamente a sus críticos al ser consultado sobre sus formas. "¿Usted prefiere que lo roben, que lo estafen y que lo maten? Tengo formas horribles, pero tengo resultados", sentenció, advirtiendo además que "la verdad le gana a cualquier modo".
Javier Mile volvió a cruzar al sector artístico y defendió la gestión económica
Uno de los pasajes más picantes de la charla se dio cuando Milei le respondió al sector de los artistas y la industria del entretenimiento que suele cuestionar sus políticas.
"No están entendiendo nada, el aumento de la productividad les va a llenar los teatros", disparó el jefe de Estado, al tiempo que remarcó que actualmente "no había registro de tantos recitales como ahora".
En el plano macroeconómico, el mandatario hizo un balance del camino recorrido desde el inicio de su mandato: "Agarramos un país destruido por el populismo", señaló, destacando hitos como la defensa estricta del superávit fiscal, la caída de la inflación, la salida del cepo cambiario y la recomposición de reservas, cumpliendo puntualmente con el pago de todas las obligaciones financieras internacionales.
"Rompimos el techo histórico"
Con la mira puesta en los próximos años, Milei anticipó una etapa de despegue sostenido para el país, desestimando la búsqueda de soluciones mágicas. "Producto de lo que ya hemos hecho, la actividad económica y el PBI rompieron su techo histórico, y vamos a tener tres años seguidos de crecimiento por primera vez en 15 años", resaltó con optimismo.
Finalmente, el mandatario reconoció que el proceso de reconstrucción demanda un esfuerzo prolongado: "Arreglar en dos años lo que se rompió en un siglo lleva tiempo, y no le vamos a mentir a la gente con atajos. Estamos poniendo a la Argentina de pie, pero paso a paso, haciendo los deberes", concluyó.
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