Nueva Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en Buenos Aires: masiva convocatoria en Plaza de Mayo y el Congreso

Según informó el Gobierno de la Ciudad, las restricciones comenzaron a regir desde las 6:00 del sábado hasta las 4:00 del domingo, afectando principalmente los barrios de Balvanera, Montserrat y San Nicolás. El área delimitada por avenidas Corrientes, Belgrano, Leandro N. Alem y Sarandí será la más comprometida, aunque los desvíos podrían ampliarse por motivos de seguridad.

marcha orgullo convocatoria

El tránsito en Plaza de Mayo y alrededores está interrumpido entre las 6:00 y las 20:00, mientras que en la zona del Obelisco el corte se extenderá de 16:00 a 22:00. En tanto, en las inmediaciones del Congreso, la circulación vehicular permanecerá restringida desde las 16:00 hasta las 4:00 del domingo. Las autoridades recomendaron planificar los desplazamientos y optar por transporte público o rutas alternativas.