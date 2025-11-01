Nueva Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en Buenos Aires: masiva convocatoria en Plaza de Mayo y el Congreso
Las organizaciones convocaron desde las 10 de la mañana a la Plaza de Mayo, con movilizaciones hacia el Congreso. Los detalles.
La Ciudad de Buenos Aires vive una nueva edición de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ este sábado 1° de noviembre, que celebró su 34° convocatoria con movilizaciones, shows y actividades desde temprano.
El evento, que año tras año reunió a miles de personas, implica una serie de cortes de calles y desvíos de tránsito en distintos puntos del microcentro porteño.
El ya tradicional encuentro comenzó a las 10 de la mañana, con ferias de emprendedores, actividades y muestras, y se extendió durante todo el día con la movilización hasta el Congreso de la Nación pasadas las 16. A las 18 era el momento cumbre de la movilización, ya que se subirán al escenario una gran cantidad de artistas.
La movilización, organizada por más de 60 agrupaciones y colectivos, tuvo un marcado carácter político en respuesta a los recientes decretos presidenciales que afectan los derechos del colectivo LGBTIQ+. Entre las consignas principales se destacan: “El orgullo vence al odio”, “Reparación histórica para personas travestis y trans adultas mayores” y “Rechazo a los DNU 61 y 62/25”.
Desde la Comisión Organizadora remarcaron que el objetivo de la jornada será “visibilizar las luchas, defender los derechos conquistados y denunciar los retrocesos en materia de igualdad”. Además, convocaron a la comunidad a participar de los shows en Plaza de Mayo y a “celebrar el orgullo como una forma de resistencia colectiva”.
Según informó el Gobierno de la Ciudad, las restricciones comenzaron a regir desde las 6:00 del sábado hasta las 4:00 del domingo, afectando principalmente los barrios de Balvanera, Montserrat y San Nicolás. El área delimitada por avenidas Corrientes, Belgrano, Leandro N. Alem y Sarandí será la más comprometida, aunque los desvíos podrían ampliarse por motivos de seguridad.
El tránsito en Plaza de Mayo y alrededores está interrumpido entre las 6:00 y las 20:00, mientras que en la zona del Obelisco el corte se extenderá de 16:00 a 22:00. En tanto, en las inmediaciones del Congreso, la circulación vehicular permanecerá restringida desde las 16:00 hasta las 4:00 del domingo. Las autoridades recomendaron planificar los desplazamientos y optar por transporte público o rutas alternativas.
