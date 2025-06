Las perlas ortográficas de la diputada Juliana Santillán brillan en sus redes sociales

Además de deducir que una familia tipo necesitó en abril de 2025 un total de $ 360 mil pesos para no caer en la pobreza, Juliana Santillán le retrucó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que el 58.6% de los hogares en el partido de Almirante Brown "no tienen cluacas" (léase, "no tiene cloacas").

Con esos hitos sólo en las últimas 12 horas, alguien en X se encargó de sondear los archivos de esa red social a ver si había antecedentes para, como quien dice, engordar el pavo.

"Me sacrifiqué por ustedes y estuve revisando la cuenta de esta inútil y cruel funcionaria: el de Sturze es mi favorito", comentó la usuaria de X al mostrar sus hallazgos.

santillan

Entre los mensajes destacados Santillán calificaba de "haz" a Federico Sturzenegger, describía a Manuel Adorni como un "candidataso" y se quejaba de que usar el título de "doctora en Derecho", al menos en política, "atraza".

santillan

Con tantos títulos en Derecho, la "dotora" se tomó el tiempo de apuntar que "el derecho internacional Privado no es la 'esepcion'", cuando mantuvo una conversación vía X sobre el tema.

santillan

Ya en enero de este año la diputada Juliana Santillán fue noticia cuando posó durante sus vacaciones en Bariloche con el Cerro Campanario de fondo, pero al escribir el epígrafe lo llamó “Serro Campanario”.

En abril, la libertaria bramó vía texto en X que "nunca jamás en los últimos 120 años tubimos (sic) orden fiscal, monetario y cambiario", al celebrar los triunfos de Javier Milei en materia de política económica.

santillan

Cómo fue el cruce entre Axel Kicillof y Juliana Santillán:

"El pueblo de la provincia de Buenos Aires no quiere excusas ni obras sin terminar. Quiere hechos concretos como el Viaducto "Papa Francisco" que reactivamos y finalizamos en Almirante Brown porque sabemos que le sirve a los vecinos y fortalece el desarrollo del municipio", escribió el gobernador bonaerense en su cuenta oficial de X.

Furibunda, Santillán le escribió: "58.6% de los hogares en Almirante Brown NO TIENEN CLUACAS, en Ezeiza el 64.3%, Florencio Varela 52.3%….segui viviendo en un termo Kicillof".