Nuevo revés para José Luis Espert en la Justicia: rechazan que su causa pase a Comodoro Py

Sin embargo, tanto la Fiscalía a cargo de Alejandra Mangano como el juez Martínez de Giorgi consideraron que el pedido era prematuro, ya que la causa de San Isidro se encuentra en una etapa inicial, bajo secreto de sumario y con medidas de investigación en curso.

En el marco de esa causa se realizaron allanamientos en la casa de Espert y en la de Machado, quien podría ser extraditado a los Estados Unidos en las próximas semanas.

El juez Martínez de Giorgi señaló que aún no existen elementos suficientes para determinar si efectivamente hay duplicación de investigaciones ni si corresponde unificar los expedientes