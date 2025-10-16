Nuevo revés para José Luis Espert en la Justicia: rechazan que su causa pase a Comodoro Py
El ex candidato de La Libertad Avanza y el PRO en provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, había pedido que la causa por lavado de activos en la que está imputado pasara a los tribunales de Comodoro Py.
El juez en lo Criminal y Correccional Federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó este jueves la solicitud de inhibitoria presentada por la defensa del diputado nacional en uso de licencia y ex candidato de la alianza entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO en provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, para que la causa de lavado de activos en la que está imputado en San Isidro pase a los tribunales de Comodoro Py.
El planteo buscaba que el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro a cargo de Lino Mirabelli se inhibiera de intervenir en una causa abierta por una denuncia de Juan Grabois, por considerar que guardaba conexión con otro expediente anterior en trámite en el fuero federal porteño.
En los tribunales de Comodoro Py tramita la causa en la que se investigan los vuelos de Espert en los aviones del narco con pedido de extradición de la justicia de los Estados Unidos, Federico "Fred" Machado.
La defensa del representante de LLA y el PRO argumentó que ambos expedientes investigan hechos vinculados y que se buscaba evitar una doble persecución penal. Y que todo debía tramitar en los tribunales ubicados en el barrio porteño de Retiro.
Sin embargo, tanto la Fiscalía a cargo de Alejandra Mangano como el juez Martínez de Giorgi consideraron que el pedido era prematuro, ya que la causa de San Isidro se encuentra en una etapa inicial, bajo secreto de sumario y con medidas de investigación en curso.
En el marco de esa causa se realizaron allanamientos en la casa de Espert y en la de Machado, quien podría ser extraditado a los Estados Unidos en las próximas semanas.
El juez Martínez de Giorgi señaló que aún no existen elementos suficientes para determinar si efectivamente hay duplicación de investigaciones ni si corresponde unificar los expedientes
