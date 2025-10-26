Facturas y miel: qué llevaron los dirigentes a las autoridades de mesa y quiénes fueron con las manos vacías

Marcela Pagano llevó un DNI viejo y no la dejaron votar: "Están más estrictos"

La diputada Marcela Pagano protagonizó otro de los bloopers de estas elecciones legislativas nacionales, cuando llegó a la mesa y no la dejaron votar por tener un DNI viejo.

"Tengo dos DNI físicos porque uno llegó muy tarde y lo volvimos a tramitar. En la elección anterior voté con ese, pero ahora se ve que están más estrictos con el reglamento. Por supuesto que vuelvo, a mí me encanta, para mí votar es una celebración", manifestó a la prensa mientras caminaba por los pasillos de la Escuela N°22 de Caseros, en el partido de Tres de Febrero.

A los pocos minutos volvió, y tras presentar la documentación correcta, la periodista logró emitir su voto sin inconvenientes: "Hubo un pequeño problema con mi DNI, pero finalmente pude votar. Lo importante es participar y hacer valer nuestro derecho", comentó.

pagano no pudo votar por el dni

Segundo intento: Patricia Bullrich dobló mal la boleta y tuvo que volver al box de votación

La ministra de Seguridad y candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, protagonizó uno de los bloopers de las elecciones al doblar incorrectamente la Boleta Única de Papel (BUP) durante su votación en el Auditorio de La Rural.

Al intentar emitir su voto, la candidata libertaria dobló mal la boleta y las autoridades de la mesa la hicieron volver al box. Tras un segundo intento, logró hacerlo correctamente y pudo completar el sufragio sin inconvenientes. "Doblé la boleta en dos y había que doblarla en tres", manifestó en diálogo con los periodistas en la puerta del auditorio de La Rural, con un tono distendido y riéndose del episodio.

Como era de esperarse, el episodio no tardó en viralizarse en redes sociales y generar todo tipo de comentarios.

bullrich boleta mal doblada

Javier Milei subió una foto "retocada" a sus redes sociales que se volvió viral: ¡mirá!

El presidente Javier Milei emitió su sufragio este domingo en las elecciones legislativas nacionales, votando en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) ubicada en el barrio porteño de Almagro. Tras su participación, el mandatario publicó en sus redes sociales varias imágenes del momento, que generaron gran revuelo por un detalle particular.

Llamó poderosamente la atención que las fotos compartidas por el Presidente o su equipo fueron retocadas con un filtro que se alinea con una estética "libertaria" en redes sociales. Esta edición buscó modificar su tono de piel, hacer su mandíbula más prominente y lograr una mayor definición de otros rasgos faciales, como cejas más prolijas y ojos claros más resaltados.

El Presidente compartió las imágenes en su cuenta de Instagram con una frase notablemente concisa: "Votando... Fin". El post incluía cuatro capturas de televisión que lo mostraban tanto en su llegada al centro de votación como introduciendo su boleta en la urna.

Lo llamativo fue la evidente alteración de su imagen. Los retoques digitales lograron un mentón más saliente, una mandíbula definida y unas cejas estilizadas que acentuaban el celeste de sus ojos, atributos que la comunidad libertaria en redes sociales suele destacar como deseables en la figura masculina.

El programador y experto en tecnología Javier Smaldone expuso las modificaciones al compartir en su cuenta de X una comparativa que mostraba las claras diferencias entre la imagen real del mandatario y la retocada.