Ofelia Fernández se hizo política gracias a la China Suárez

Casi Ángeles era protagonizado por la China, Lali Espósito, Tacho Riera y Peter Lanzani. Estuvo en la pantalla de Telefe. No obstante, Eugenia Suárez no era la favorita de Ofelia.

"Me senté hipnotizada a intentar comprender de qué se trataba y me obsesioné con entender qué había dicho. Tenía 10 años y se me cruzaron Lali, Cristina, y mi prima llorando porque habían cortado el capítulo. Yo quería escuchar y saber cuál era la razón de ser de eso", aseguró Ofelia.

"Me pareció intrigante ver qué hay detrás de eso que una no entendía. Claramente hice mi propia interpretación, pero ese fue el desafío: ver que la realidad no es un paisaje y que está en disputa y construcción permanente", precisó la legisladora que fue electa a sus 19 años de edad.

Andy chicaneó: "¿Cambiaste a Lali por Cristina?".

"No, porque Lali sigue acá (en mi corazón). Están juntas", respondió Ofelia.