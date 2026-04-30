Ofelia Fernández celebró la victoria judicial contra el tuitero que la amenazó de muerte: "El que las hace las paga"

La activista mediática compartió la "moraleja" del caso tras lograr que la Justicia respondiera a su favor en la causa por amenazas de muerte que le profirió el joven, de quien sólo se sabe que se llamaba "Thordorni" en X y que es un tuitero libertario.

"Moraleja: idealmente, no seas un violento pelot... porque si no podés con eso, sabé que eso tiene un precio y el precio en este caso es que le devuelvas vos a los niños y niñas de la Argentina la salud y la comida que les están sacando. Fin", cerró Fernández, haciendo uso de otra muletilla libertaria, la de Manuel Adorni.