Ofelia Fernández celebró la victoria judicial contra el tuitero que la amenazó de muerte: "El que las hace las paga"
La exlegisladora porteña denunció a un joven libertario que intentó amedrentarla vía X, y este jueves anunció qué pasará con él y cómo se cobrará sus disculpas.
Ofelia Fernández nunca dejó de ser un personaje controvertido dentro del mundillo político desde que irrumpió en escena durante la toma de su colegio, el Pellegrini, hace unos 10 años. Pero detrás de la imagen pública hay una persona, y hasta la fecha la exlegisladora porteña tiene que lidiar con amenazas de muerte como la que profirió un joven a través de X.
"Las cuento algo: hace un tiempo un libertario me amenazó de muerte en Twitter. Primero me asusté e hice la denuncia con el equipo de abogados de Argentina Humana, y hoy eso se resolvió", anunció Fernández, de 26 años, al compartir un video del tema a través de su perfil en X con el título "El que las hace las paga", emulando a Patricia Bullrich.
"A este pendejo que se ha hecho llamar Thor-dorni, como una mezcla de Thor y Adorni, lo cual ya es patético, no tuve ánimos de meterlo preso, y todo el deseo de disculparlo lo disculpé a cambio de unos detalles", reveló Ofelia Fernández antes de exponer en qué consiste su versión de la "mano dura" contra la delincuencia.
"Este muchacho va a pedir disculpas en una cuenta que tenga su nombre y su apellido. Va a tener que hacer un curso, una capacitación en discursos de odio, y va a tener que poner una buena cantidad de guita en el Hospital Garrahan y otra buena cantidad de guita en un comedor comunitario", enumeró.
La activista mediática compartió la "moraleja" del caso tras lograr que la Justicia respondiera a su favor en la causa por amenazas de muerte que le profirió el joven, de quien sólo se sabe que se llamaba "Thordorni" en X y que es un tuitero libertario.
"Moraleja: idealmente, no seas un violento pelot... porque si no podés con eso, sabé que eso tiene un precio y el precio en este caso es que le devuelvas vos a los niños y niñas de la Argentina la salud y la comida que les están sacando. Fin", cerró Fernández, haciendo uso de otra muletilla libertaria, la de Manuel Adorni.
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